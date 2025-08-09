O femeie și-a pierdut soțul, bolnav de cancer, dar i-a făcut un copil la doi ani de la deces. Cum a fost posibil așa ceva

O poveste de dragoste emoționantă face înconjurul lumii. O femeie în vârstă de 34 de ani și-a pierdut soțul, , însă i-a făcut un copil la doi ani de la deces. Acum aceasta dezvăluie cum a fost posibil așa ceva și cum i s-a schimbat existența.

O femeie și-a pierdut soțul, bolnav de cancer, dar i-a făcut un copil la doi ani de la deces

Cancerul este văzut ca boala secolului de foarte multe cadre medicale și cercetări. Foarte multe persoane sunt diagnosticate cu această afecțiune care uneori se răspândește rapid în organism și poate duce la decesul pacientului.

În această situație s-a aflat soțul unei femei pe nume Charlotte Eiler din Suedia. Femeia de 34 de ani a trecut prin clipe cumplite în momentul în care și-a condus pe ultimul drum partenerul de viață, Sam. Bărbatul suferea de o formă de cancer rară, relatează .

Avea cancer la gât, afecțiune care i-a adus sfârșitul la doar 31 de ani. După ce și-a pierdut soțul, femeia i-a făcut un băiat. S-a întâmplat la 2 ani de la moartea partenerului de viață, care a lăsat un gol imens în sufletul său.

Charlotte Eiler a dezvăluit cum a fost posibil să devină mamă alături de regretatul său soț. Aceasta a mărturisit că îl plânge în continuare pe fostul partener de viață, însă simte bucurie când își ține în brațe copilul.

Cum a rămas însărcinată la 2 ani de la moartea partenerului

Charlotte Eiler i-a purtat o dragoste imensă soțului său, Sam, și a decis să devină mamă. A rămas însărcinată cu fiul său, Elijah, la doi ani de la moartea partenerului de viață datorită unui proces tot mai des întâlnit.

Bărbatul care suferea de cancer a convenit alături de soție să-și congeleze sperma. Au luat această hotărâre în cazul în care tratamentul pe care îl urma la acea vreme i-ar fi afectat fertilitatea. Mai apoi, fosta profesoară de yoga a recurs la multe proceduri pentru a fi mamă.

A trecut prin trei transferuri de embrioni până când a rămas însărcinată. nu regretă decizia pe care a luat-o cu toate că este mamă singură. În schimb, susține că fiul său, care are în momentul de față un an, seamănă enorm cu fostul partener de viață.

Mai mult, spune că micuțul este „geamănul” soțului care a decedat în urmă cu mai bine de 3 ani. În aceeași notă, femeia a dezvăluit cum păstrează vie amintirea regretatului partener de viață, dar și cum îl crește pe fiul său.

Ce vrea să-i spună mama copilului despre tatăl său

Charlotte spune că simte prezența soțului decedat, Sam, prin intermediul fiului său. Copilul știe că are un tată datorită fotografiilor pe care le are în casă. Imaginile sunt așezate în rame și sunt poziționate în mai multe locuri din locuință.

„Uneori, când mă uit la Elijah în timp ce se joacă singur și râde parcă Sam ar fi acolo. Am născut băiețelul nostru acasă. Aveam fotografii cu Sam peste tot în jurul meu și îl simțeam acolo.

Nu cred că aș fi reușit fără el. A început să spună «tată» de fiecare dată când vede o fotografie cu Sam”, a declarat femeia care și-a pierdut soțul, dar i-a dăruit un copil la doi ani de la deces.

Mai mult, Charlotte care este stabilită în Göteborg, Suedia, vrea să creeze o legătură între fiul său și figura paternă. Pentru acest proces a înregistrat vocea răposatului ei soț și i-o pune regulat lui Elijah pentru a-l ajuta să-l cunoască.

Cum s-au întâlnit Charlotte și Sam

Femeia a povestit că fostul partener de viață, care a murit de cancer, era originar din Australia. A ajuns în Suedia datorită unor prieteni apropiați și a decis să rămână pentru o perioadă nedeterminată. Ulterior, s-a angajat la o sală de sport. De profesie era fizioterapeut.

Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc la o petrecere, organizată în anul 2015. Au simțit că sunt făcuți unul pentru celălalt încă de la prima vedere. Au avut o conexiune aparte și instantanee, bărbatul fiind complet diferit de orice persoană pe care o cunoscuse suedeza până atunci.

„Nu numai că era absolut superb, dar era și fermecător, carismatic și foarte cu picioarele pe pământ. Accentul său australian m-a făcut să mă îndrăgostesc nebunește de el, și asta foarte repede.

Nu a durat mult până când am știut că suntem partenerii perfecți unul pentru celălalt”, a mărturisit femeia din Suedia, mai arată sursa menționată anterior.

Sarcină cu spermă congelată. Care e procesul

Oamenii de știință au dezvăluit care este procesul ce are loc în momentul în care se folosește spermă congelată. Femeia care își dorește să devină mamă prin intermediul acestui pas are la dispoziție două proceduri principale.

Una dintre acestea este inseminarea intrauterină (IIU). A doua este reprezentată de fertilizarea in vitro (FIV). În cazul celei din urmă sperma congelată e decongelată și combinată cu ovulele recoltate de la parteneră, în cadrul unui laborator.

În cazul în care fertilizarea are succes, embrionii sunt transferați în uterul femeii. Doctorii transmit că FIV este o procedură mai complexă și mai costisitoare decât IIU, însă rata de succes este mai mare. În schimb, inseminarea intrauterină (IIU) este o opțiune mai puțin invazivă.