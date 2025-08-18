O femeie și nepoata ei, rănite după ce un copac a căzut peste ele în București. Care este starea lor

O femeie și nepoata ei au fost rănite, luni, după ce un copac s-a prăbușit peste ele, în Sectorul 2 din București. La fața locului au ajuns echipajele medicale și polițiștii.
Incidentul grav s-a petrecut în timp ce femeile se aflau pe o stradă, așteptând să fie preluate de un autoturism. Conform Știrile Pro TV, victimele au 67 și 36 de ani. Copacul se afla în curtea unei firme de notariat, potrivit sursei citate.
Femeia de 67 de ani a suferit leziuni ușoare, în timp ce nepoata sa s-a ales cu o lovitură serioasă în zona capului. Ambele victime au primit îngrijiri medicale, iar ulterior au fost preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Floreasca din Capitală.
De asemenea, o mașină parcată în zona cu pricina a fost avariată în urma incidentului. Până la această oră, nu sunt clare circumstanțele în care a avut loc evenimentul nefericit. Totul s-a petrecut după un episod de ploaie, însă nu se știe cu exactitate ce a provocat prăbușirea copacului.
„La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști. (…) Cele două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigații și îngrijiri suplimentare”, au transmis reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
Oamenii legii continuă cercetările în acest caz. Ancheta a fost preluată de polițiștii Secției 8, cel mai probabil urmând să fie întocmit dosar penal pentru „distrugere din culpă sau vătămare corporală din culpă.”
Un incident similar s-a produs în luna iulie, în Timișoara, acolo unde un bărbat a fost rănit după ce un copac doborât de vijelie a căzut peste el. Victima a fost transportată de urgență la spital.
„În contextul Avertizării Cod Portocaliu de vijelii puternice, in Dispeceratul ISU Timiş s-a solicitat intervenţia pompierilor pentru degajarea unui copac căzut în Timişoara, pe str I.C.Brătianu, peste o persoană. Victima a fost extrasă si predata echipajului medical în stare conştientă şi cooperantă”, informau reprezentanții IPJ Timiș.