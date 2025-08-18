News

O femeie și nepoata ei, rănite după ce un copac a căzut peste ele în București. Care este starea lor

O femeie și nepoata ei și-au văzut moartea cu ochii, după ce un copac s-a prăbușit peste ele. Totul s-a petrecut pe o stradă din București.
Ana-Maria Tomescu
18.08.2025 | 21:32
O femeie si nepoata ei ranite dupa ce un copac a cazut peste ele in Bucuresti Care este starea lor
O femeie și nepoata ei, rănite după ce un copac a căzut peste ele în București. Colaj Fanatik/ Foto captură Știrile Pro TV/Hepta

O femeie și nepoata ei au fost rănite, luni, după ce un copac s-a prăbușit peste ele, în Sectorul 2 din București. La fața locului au ajuns echipajele medicale și polițiștii.

ADVERTISEMENT

Două femei, rănite după ce un copac a căzut peste ele în București

Incidentul grav s-a petrecut în timp ce femeile se aflau pe o stradă, așteptând să fie preluate de un autoturism. Conform Știrile Pro TV, victimele au 67 și 36 de ani. Copacul se afla în curtea unei firme de notariat, potrivit sursei citate.

Femeia de 67 de ani a suferit leziuni ușoare, în timp ce nepoata sa s-a ales cu o lovitură serioasă în zona capului. Ambele victime au primit îngrijiri medicale, iar ulterior au fost preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Floreasca din Capitală.

ADVERTISEMENT

Polițiștii continuă cercetările

De asemenea, o mașină parcată în zona cu pricina a fost avariată în urma incidentului. Până la această oră, nu sunt clare circumstanțele în care a avut loc evenimentul nefericit. Totul s-a petrecut după un episod de ploaie, însă nu se știe cu exactitate ce a provocat prăbușirea copacului.

„La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști. (…) Cele două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigații și îngrijiri suplimentare”, au transmis reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz. Ancheta a fost preluată de polițiștii Secției 8, cel mai probabil urmând să fie întocmit dosar penal pentru „distrugere din culpă sau vătămare corporală din culpă.”

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

Un incident similar s-a produs în luna iulie, în Timișoara, acolo unde un bărbat a fost rănit după ce un copac doborât de vijelie a căzut peste el. Victima a fost transportată de urgență la spital.

ADVERTISEMENT

„În contextul Avertizării Cod Portocaliu de vijelii puternice, in Dispeceratul ISU Timiş s-a solicitat intervenţia pompierilor pentru degajarea unui copac căzut în Timişoara, pe str I.C.Brătianu, peste o persoană. Victima a fost extrasă si predata echipajului medical în stare conştientă şi cooperantă”, informau reprezentanții IPJ Timiș.

 

Tânăr de 24 de ani, mort după un accident rutier în Iași. Manevra...
Fanatik
Tânăr de 24 de ani, mort după un accident rutier în Iași. Manevra făcută de Silviu, care i-a adus sfârșitul mult prea devreme
Trei femei din Călărași s-au îmbătat și au sunat la 112. Una dintre...
Fanatik
Trei femei din Călărași s-au îmbătat și au sunat la 112. Una dintre ele l-a lovit cu pumnii pe un polițist
Casa Albă vrea să afle cum va fi îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu...
Fanatik
Casa Albă vrea să afle cum va fi îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Răspunsul oficialilor ucraineni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară...
iamsport.ro
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară pe Cornel Dinu de la națională: 'Cred că am luat decizia corectă'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!