O femeie susține că are întâlniri zilnice cu creaturi extraterestre: “Nu e ceva ce m-am așteptat să se întâmple”

Extratereștri au reprezentat mereu un subiect controversat. De-a lungul timpului, oamenii au susținut că au avut parte de fel de fel de experiențe bizare cu astfel de creaturi. În completarea celor deja existente, o femeie vine cu noi relatări după ce, spune ea, s-a întâlnit cu extratereștri.

Femeia din Missouri a început să vadă extratereștri pentru prima dată în timpul pandemiei

Lily Nova a atras atenția tuturor, în special a presei internaționale. Femeia a început să susțină că vede extratereștri, ba chiar că s-a întâlnit de câteva ore cu astfel de creaturi.

ADVERTISEMENT

Lily a povestit că, în timpul carantinei de COVID-19, . Datorită faptului că a vrut să afle mai mult, la un moment dat, aceasta s-a apucat să practice astrofotografia. În acest fel, susține femeia, are suficiente dovezi pentru a le demonstra tuturor ce se petrece.

Din 2021 și până în prezent, Lily Nova a avut parte de multe experiențe bizare. Acum, însă, femeia susține că nu trece nici măcar o zi fără să vadă un OZN. Pentru a părea și mai convingătoare, Lily i-a descris în detaliu pe extratereștri.

ADVERTISEMENT

Femeia din Missouri a spus că unul dintre extratereștrii arăta precum o fată cu pielea albastru deschis. Extraterestrul nu avea păr și purta un costum gri, mulat pe corp.

”Prima mea întâlnire cu extratereștri și OZN-urile a fost intensă. Am ieșit afară să iau o gură de aer. Atunci, am observat o lumină plutitoare deasupra cartierului. După ce am privit cu atenție, am observat că este un OZN.”, a declarat aceasta, potrivit

ADVERTISEMENT

Lily Nova și-a abandonat cariera și a început să facă poze OZN-urilor și extratereștrilor

Lily Nova a mai spus că, la distanță de câteva minute, pe cer a mai apărut o navă. De data asta, era mult mai aproape, astfel că a reușit să-i vadă forma triunghiulară. Potrivit femeii, navele ar fi făcut și câteva manevre ciudate, semn că nu era niște nave obișnuite.

Lily a declarat pentru presa internațională că a fost destul de speriată la . Însă, datorită faptului că acestea s-au repetat, a ajuns să fie un ritual obișnuit pentru ea.

ADVERTISEMENT

Lily crede că extratereștri au testat terenul, înainte de a începe să vină în vizită tot mai des. Ba chiar este de părere că aceste ființe i-au dat timp să proceseze informația, înainte de a-și face apariția din nou.

”Nu e ceva ce m-am așteptat să se întâmple. Nu-mi venea să cred ce vedeam, era revoluționar și mi-a stârnit interesul pentru astrofotografie. Mi-am abandonat cariera de nutriționistă pentru a afla mai multe despre OZN-uri și extratereștri.”

Lily Nova susține că a dezvoltat o relație specială cu extratereștri, Potrivit ei, aceștia au început să facă fel de fel de gesturi, chiar dacă au văzut că sunt filmați. Asta a făcut-o pe femeie să creadă că extratereștri o introduc treptat în lumea lor.

În prezent, Lily Nova se bucură din plin de fiecare întâlnire cu extratereștri. FemeiA crede că aceste creaturi au ales-o pentru că este o ființă specială și capabilă de a comunica cu ei.

”Sunt experiențe foarte frumoase, uneori, plâng când văd așa ceva. Cred că vin la mine pentru că eu cred în ei, sunt primitoare și sunt deschisă la minte.”, a mai spus Lily Nova pentru aceeași sursă.