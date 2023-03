O fetiță de 12 ani a suferit atât de mult după moartea tatălui său, încât s-a stins din viață. „Nimic nu te poate pregăti”

Destinul crunt al unei fetițe de 12 ani. A suferit enorm după tatăl său decedat, încât și ea s-a stins din viață. S-a întâmplat chiar în ziua în care bărbatul împlinea doi ani de când plecase din această lume. Mama copilei a fost cea care a descoperit-o fără suflare.

O fetiță de doar 12 ani a murit din cauza suferinței provocată de decesul tatălui

Povestea cutremurătoare s-a petrecu în Anglia, în 2013, când Faye Smith și-a pierdut fiica, pe nume Gabi. A găsit-o fără viață în cada din baie, după ce a stat acolo un interval bun. Observând că nu mai iese, Faye a bătut în ușa încăperii, dar copila nu răspundea.

Faye și-a dus fiica la spital, dar în zadar, căci medicii nu au mai putut-o salva. ”Gabi nu ieșise din baie, așa că am bătut în ușă. Când ea nu a răspuns, am spart ușa. Am încercat să o reînviam și a fost dusă de urgență la spital, dar era prea târziu. Nimic nu te poate pregăti pentru moartea unui copil sau nu poate alina durerea. Dar am vrut să onorez memoria lui Gabi”, a declarat mama îndurerată, potrivit

Drama familiei din Marea Britanie a început în 2011, când tatăl lui Gabi a pierit la vârsta de 47 de ani. El și-a pus capăt zilelor, ducând o luptă intensă cu dependența de alcool. Fetița avea zece ani atunci, dar nu a uitat deloc acea zi terifiantă.

De la o zi la alta, Gabi nu înțelegea de ce tatăl ei a ales să moară. În 2012, starea de sănătate i s-a înrăutățit pe fondul durerii sufletești. Ba chiar la un moment dat a suferit, din senin, o criză, mama sa speriindu-se îngrozitor. A transportat-o la spital, iar acolo .

Doctorii i-au depistat lui Gabi, pe când avea 11 ani, o boală rar întâlnită, mai ales în cazul minorilor, tulburare de atac non-epileptic, cel mai probabil declanșat de decesul celui care a crescut-o, conform declarațiilor cadrelor medicale.

”Conducem spre casă într-o noapte, după ce l-am lăsat pe fratele ei, Zach, la o petrecere și i s-a făcut rău dintr-o dată în maşină. Buzele ei erau albastre, iar ochii ei se dădeau peste cap. Am dus-o de urgență la spital.

Pentru o vreme au crezut că ar putea fi epilepsie. Dar testele au sugerat că a fost ceva numit tulburare de atac non-epileptic (NEAD). Este rar și medicii au spus că probabil a fost declanșat de trauma morții tatălui ei”, a mai povestit mama fetiței.

Gestul mamei pentru fetiță, la zece ani de la deces

Faye Smith a fost și mai tristă când a aflat că nu există tratament medicamentos pentru tulburarea fiicei ei, singura soluție salvatoare fiind terapia. Aceasta, iată, nu și-a făcut prea mult efectul. În 2023 se împlinesc 10 ani de când Gabi a plecat după tatăl ei, iar astăzi ar fi fost un adult în toată firea. În amintirea adolescentei, mama sa vrea să-i organizeze un marș memorial.