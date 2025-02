O fetiță de 14 ani, surpriză pentru Elias Charalambous după FCSB – Dinamo 2-1: „Băieții au arătat că au inimă mare”. Foto

Elias Charalambous a explodat de fericire la finalul meciului . Antrenorul cipriot și-a felicitat elevii și a primit un cadou din partea unei fetițe de 14 ani.

Elias Charalambous, luat prin surprindere după FCSB – Dinamo 2-1. Ce cadou a primit

Elias Charalambous a câștigat pentru a 5-a oară în „Eternul Derby” în calitate de antrenor al FCSB-ului. . Campioana en-titre are 52 de puncte, cu unul mai mult decât Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

După FCSB – Dinamo 2-1, tehnicianul cipriot a primit un cadou din partea unei fetițe în vârstă de doar 14 ani. Puștoaica a venit tocmai de la Piatra-Neamț pentru a îi oferi lui Charalambous un desen cu sigla FCSB.

Cipriotul și-a felicitat elevii după o nouă victorie în derby

FCSB s-a văzut condusă de Dinamo din minutul 18, atunci când Perica a deschis scorul. Roș-albaștrii au întors însă scorul prin reușitele lui Baba Alhassan (20) și Jordan Gele (57).

ADVERTISEMENT

„Nu am început așa bine, Dinamo a fost mai agresivă, dar am revenit repede. Apoi, după gol, noi am controlat meciul și am reușit să-l dăm și pe al doilea și să menținem rezultatul.

Am vorbit cu băieții, ca victoria cu PAOK să aibă valoare, trebuia să câștigăm și astăzi. Au avut din nou atitudine și vreau să-i felicit.

ADVERTISEMENT

Gele și-a făcut treaba azi, a muncit mult pentru echipă. Mereu am spus că un singur jucător nu poate face diferența. Băieții au arătat că au inimă mare și au făcut totul ca să câștige.

ADVERTISEMENT

Nu contează că am bătut-o din nou pe Dinamo, noi luăm fiecare meci pe rând. Este foarte bine pentru încrederea noastră că am ajuns din nou pe primul loc, dar sunt multe echipe în apropiere”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Dinamo 2-1.

Următorul meci al campioanei României este din nou un derby. Duminică, 2 martie, de la ora 20:00, FCSB va juca în deplasare cu rivala Rapid. Roș-albaștrii n-au mai câștigat din 2022 împotriva alb-vișiniilor.

„Nu vedem meciul ca pe o revanșă, o să dăm totul. Este bine că băieții au timp să se mai odihnească și să fie în formă la meci”, a adăugat Charalambous.