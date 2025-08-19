O fetiță de 9 ani a fost găsită inconștientă la Bâlea Lac. A fost preluată de un elicopter SMURD

Salvamontiștii au acordat primul ajutor într-un caz care s-a produs la Bâlea Lac. O fetiță de doar 9 ani a fost în această destinație turistică, la mare căutare în timpul verii. Copila a fost preluată de un elicopter SMURD.

ADVERTISEMENT

O fetiță de 9 ani a fost găsită inconștientă la Bâlea Lac

O copilă de numai 9 ani, din județul Bacău, a ajuns în stare gravă la o unitate medicală. Fetița a fost descoperită fără cunoștință, salvamontiștii din Argeș fiind cei care i-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului.

Ulterior, la a fost solicitat un elicopter SMURD. Primele informații arată că fata prezintă un traumatism cranio-cerebral, însă momentan nu se știe cum a ajuns în această situație delicată pentru sănătatea sa.

ADVERTISEMENT

Mai târziu, a fost preluată de doctorii care au ajuns la intervenție. Cadrele medicale au transportat-o de urgență la un spital. A ajuns la o unitate medicală din orașul Sibiu pentru analize și investigații amănunțite.

„Salvamontiştii sibieni au intervenit de urgenţă pentru acordarea primului ajutor unei fetiţe de 9 ani, din jud. Bacău, găsită inconştientă şi cu traumatism cranio-cerebral în zona Bâlea Lac”, a anunțat Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, pe .

ADVERTISEMENT

Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, ajutor pentru un cioban

Pe rețelele de socializare Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu a anunțat că a oferit ajutor și cu alte ocazii. Salvamontiștii au reacționat prompt și în urmă cu câteva zile pentru a salva o persoană accidentată.

ADVERTISEMENT

Mai exact, este vorba de un cioban care a suferit o entorsă membru inferior. Incidentul a avut loc în Șaua Corbului din Munții Făgăraș. La fața locului a ajuns o echipă aflată în serviciul de tură operativă în Baza Salvamont Păltiniș.

În plus, la momentul intervenției a fost trimisă și o echipă din Sibiu pentru a acorda primul ajutor. În altă ordine de idei, salvamontiștii sunt persoanele care ajung în locuri greu accesibile, în sprijinul răniților.