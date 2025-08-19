O fetiță de 9 ani a fost găsită inconștientă la Bâlea Lac. A fost preluată de un elicopter SMURD

News

O copilă de numai 9 ani a fost descoperită în stare gravă la Bâlea Lac. A fost dusă de urgență la spital de un elicopter.
Alexa Serdan
19.08.2025 | 16:59
O fetiță de 9 ani a fost preluată de la Bâlea Lac în stare inconștientă. Sursa foto: Facebook.com

Salvamontiștii au acordat primul ajutor într-un caz care s-a produs la Bâlea Lac. O fetiță de doar 9 ani a fost găsită inconștientă în această destinație turistică, la mare căutare în timpul verii. Copila a fost preluată de un elicopter SMURD.

O copilă de numai 9 ani, din județul Bacău, a ajuns în stare gravă la o unitate medicală. Fetița a fost descoperită fără cunoștință, salvamontiștii din Argeș fiind cei care i-au acordat primele îngrijiri medicale la fața locului.

Ulterior, la Bâlea Lac a fost solicitat un elicopter SMURD. Primele informații arată că fata prezintă un traumatism cranio-cerebral, însă momentan nu se știe cum a ajuns în această situație delicată pentru sănătatea sa.

Mai târziu, a fost preluată de doctorii care au ajuns la intervenție. Cadrele medicale au transportat-o de urgență la un spital. A ajuns la o unitate medicală din orașul Sibiu pentru analize și investigații amănunțite.

„Salvamontiştii sibieni au intervenit de urgenţă pentru acordarea primului ajutor unei fetiţe de 9 ani, din jud. Bacău, găsită inconştientă şi cu traumatism cranio-cerebral în zona Bâlea Lac”, a anunțat Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, pe Facebook.

Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, ajutor pentru un cioban

Pe rețelele de socializare Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu a anunțat că a oferit ajutor și cu alte ocazii. Salvamontiștii au reacționat prompt și în urmă cu câteva zile pentru a salva o persoană accidentată.

Mai exact, este vorba de un cioban care a suferit o entorsă membru inferior. Incidentul a avut loc în Șaua Corbului din Munții Făgăraș. La fața locului a ajuns o echipă aflată în serviciul de tură operativă în Baza Salvamont Păltiniș.

În plus, la momentul intervenției a fost trimisă și o echipă din Sibiu pentru a acorda primul ajutor. În altă ordine de idei, salvamontiștii sunt persoanele care ajung în locuri greu accesibile, în sprijinul răniților.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
