O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident. A ajuns acasă cu rochia ruptă în bucăți

Poveștile din paginile unor cărți prind contur de multe ori și în viața reală. O a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident petrecut la Balul Școlii. Copila a ajuns acasă cu rochia ruptă în bucăți, lucru care a tulburat-o enorm.

O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă

O fetiță de numai 11 ani din Marea Britanie a simțit pe propria piele ce înseamnă să te transformi într-o actuală. Jessica Robinson a participat la o manifestare care ar fi trebuit să-i aducă numai amintiri frumoase.

Din păcate, faptul că a mers la Balul Școlii a devenit un coșmar de nedescris. Copila a părăsit evenimentul în lacrimi după ce mai mulți colegi au șicanat-o. Unul dintre acesta i-a sfâșit rochia în valoare de 450 de lire sterline.

Bătăușul i-a călcat în picioare în mod repetat rochia de culoare albastră. Niciunul dintre copiii care erau de față nu a intervenit în apărarea sa, ci dimpotrivă. Colegii s-au amuzat în timp ce era victima bullyingului.

Majoritatea au râs și chiar au filmat-o pe fetița de 11 ani. Incidentul a transformat-o într-o Cenușăreasă modernă pentru că oamenii din comunitate s-au oferit să o ajute. I-au organizat o petrecere privată pentru a lăsa în urmă incidentul nefericit de la școală.

Cum a fost afectată fetița de 11 ani de incident

„Am lăsat-o la bal, a intrat și totul a fost bine, dar când m-am dus să o iau a venit la mine cu lacrimi în ochi. Plângea în hohote, cu toată rochia ruptă în bucăți.

Se pare că agresorul îi călcase în picioare rochia, iar niște copii o înregistrau cu telefonul și râdeau în timp ce făcea asta”, a povestit Micha Robinson, mama copilei de 11 ani, pentru publicația .

Femeia a mai povestit că fetița a fost extrem de afectată de incidentul de la Balul Școlii. S-a închis în camera sa după ce agresorul i-a sfâșiat rochia. Copila a refuzat să meargă la școală în ultimele două zile de semestru.

Mama fetei a ținut să mai sublinieze faptul că micuța este victima bullyingului de o perioadă destul de lungă. Colegii au început să o tachineze în urmă cu 3 ani. După ultimul incident Jessica a început să primească consiliere pentru a depăși momentul nefericit.

Ce au făcut oamenii din comunitate pentru fetiță

Incidentul de la bal a fost raportat poliției, care investighează cazul. Oamenii din comunitatea locală au aflat povestea fetiței de 11 ani de pe o rețea de socializare. Mama a fost cea care a postat în mediul virtual întregul incident.

Acum, copila care a devenit o Cenușăreasă modernă se pregătește să retrăiască evenimentul. Localnicii s-au unit pentru a-i oferi copilei o seară de neuitat. Mai multe afaceri locale și-au oferit serviciile în mod gratuit.

Balul urmează să aibă loc într-un bar, proprietara rezonând cu povestea Cenușăresei moderne. Așa se face că localnicii speră că reluarea evenimentului va putea înlocui toate amintirile supărătoare create anterior.

„Cu siguranță ne-am mobilizat cu toții pentru a o ajuta pe Jessica. Am reacționat imediat. Faptul că eram înconjurată de bullying în copilărie m-a atins profund”, a spus proprietara barului, mai arată sursa citată.

Fetița de 11 ani, o Cenușăreasă adevărată

„Arăta absolut superb, ca o Cenușăreasă adevărată. A plecat de la bal cu rochia smulsă de pe ea, trebuie să o îmbunătățim. Avem nevoie de o amintire de neuitat și să-i redăm încrederea în oameni.

A fost absolut oribil pentru ea”, a adăugat proprietara barului, unde sunt așteptați 50 de copii pentru a sărbători Balul alături de fetița de 11 ani. Evenimentul va dispune de pază, covor roșu și numeroase baloane.

Clubul va fi decorat, iar DJ-ul va întreține atmosfera pentru copiii prezenți la reluarea balului. Mai mult decât atât, proprietara barului speră că a doua zi un grup de motocicliști își va face prezența în fața clădirii.

„Este entuziasmată, abia așteaptă și speră să poată crea amintiri mai frumoase. Sunt extrem de încântată. Nu am putut mulțumi suficient comunității”, a mărturisit mama Jessicăi.