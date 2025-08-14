O fetiță de numai cinci ani a murit la câteva ore după ce a fost externată din spital. Ce a pățit, de fapt, micuța Lila. Medicii nu și-au dat seama

O fetiță de doar 5 ani a murit la numai șase ore după ce a fost externată din Spitalul Tameside din Greater Manchester, Marea Britanie. Lila Marsland a fost dusă de mama ei la unitatea medicală după ce s-a plâns de dureri de gât, dureri de cap, febră și vărsături. Medicii i-au spus că are o amigdalită și au trimis-o acasă cu antibiotice și spray pentru gât.

A murit la câteva ore după ce a fost externată. Medicii au pus un diagnostic greșit

Mama, care este asistentă medicală, a întrebat dacă însă suspiciunea nu a fost confirmată. Pe 28 decembrie 2023, la doar câteva ore după externare, femeia și-a găsit copilul fără semne vitale. Paramedicii au ajuns rapid la fața locului, însă nu au mai putut-o salva pe micuță.

„În acel moment, familia noastră s-a schimbat pentru totdeauna.Era un suflet blând care avea mulți prieteni și toți profesorii de la școală o apreciau enorm. O luam pe Lila și dura o jumătate de oră să plec, deoarece ea îi îmbrățișa pe toți profesorii. Ne frânge inimile că ea nu va putea niciodată să profite la maximum de viață și să-și împlinească potențialul”, a declarat Rachael, mama fetiței, conform

Procesul s-a terminat abia anul acesta și a stabilit că fetița a murit din cauza meningitei pneumococice și că decesul putea fi prevenit. Juriul a concluzionat că spitalul a acționat cu neglijență, iar dacă micuța ar fi fost internată și i s-ar fi administrat antibiotice cu spectru larg în prima oră, viața ei ar fi putut fi salvată.

Lila ar fi putut fi salvată, spun judecătorii

Medicul legist a explicat că nu există nicio înregistrare a unei examinări medicale complete, iar medicul care a completat formularul de transfer către urgența pediatrică a recunoscut că nu a evaluat direct pacienta. Lipsa documentației și sistemele medicale fragmentate au fost semnalate ca probleme majore.

„Este îngrijorător faptul că medicul consultant în medicină de urgență care a completat un formular care indica faptul că Lila era `în siguranță pentru transfer` la departamentul de urgență pediatrică a făcut acest lucru fără a efectua nicio examinare sau evaluare directă a acesteia.

Medicul depusese anterior o declarație la instanță în care indica faptul că efectuase o `evaluare vizuală preliminară` a Lilei, dar a acceptat în cadrul probelor orale că, de fapt, nu era cazul. Sunt îngrijorat de faptul că nu există nicio înregistrare medicală a examinării Lilei, în urma căreia a fost externată din spital”, a declarat medicul legist Chris Morris

Părinții Lilei, Darren și Rachael, au înființat organizația caritabilă „Lila’s Light” pentru a sprijini alte familii aflate în situații similare și pentru a păstra vie amintirea fiicei lor. Spitalul și-a recunoscut greșeala, a transmis scuze familiei și a precizat că va lua măsuri pentru a preveni cazuri similare.

Părinții fetiței au înființat o organizație caritabilă: „Niciun părinte nu trebuie să audă așa ceva”

„Nicio familie nu crede că se va afla vreodată în această situație. Este aproape imposibil să exprim în cuvinte sentimentul de pierdere cu care se confruntă familia noastră în fiecare zi și cum moartea Lilei va rămâne cu noi pentru totdeauna.

A auzi cuvântul «neglijare» este ceva ce un părinte nu ar trebui să audă niciodată, iar acum vom suporta pentru tot restul vieții. Nu ne-am dori nimănui prin ce trebuie să trecem. Totuși, strângerea de fonduri este modul nostru de a încerca să păstrăm vie memoria Lilei, oferind în același timp ceva înapoi și ajutând alte familii care ar putea avea nevoie de sprijin”, a mai declarat mama fetiței.

Spitalul a recunoscut greșelile și a prezentat scuze familiei, precizând că a început să ia măsuri pentru a preveni cazuri similare. Reprezentanții unității medicale au admis că au existat „oportunități ratate” în îngrijirea pacientei.

Spitalul și-a cerut scuze și a recunoscut că medicii au greșit

„Am dori să reiterăm declarația noastră în urma anchetei. Dorim să transmitem sincere condoleanțe familiei Lilei pentru această pierdere tragică. Din anchetă reiese clar că au existat oportunități ratate în îngrijirea Lilei.

Acceptăm concluziile medicului legist și ne cerem scuze fără rezerve. Ca o responsabilitate, am făcut și vom continua să facem îmbunătățiri pentru a ne asigura că învățăm din acest caz. Din păcate, nu putem face alte comentarii în acest moment, deoarece acesta este încă un proces în desfășurare”, a declarat un purtător de cuvânt al Tameside and Glossop Integrated Care NHS Foundation Trust, care administrează spitalul.