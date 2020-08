O fetiță de șase ani s-a înecat cu o mască chirurgicală după ce a mâncat fast-food

Momente de coșmar pentru o fetiță de șase ani din Marea Britanie, care s-a înecat cu o mască chirurgicală aflată în interiorul mâncării de la un cunoscut fast-food.

Micuța Maddie a mers alături de mama ei, Laura, să ia masa în oraș, însă cele două nu și-au imaginat niciodată pățania care avea să le lovească.

Într-un nugget chicken, produs extrem de popular în rândul celor mici, fetița a avut ghinionul de a întâlni un produs și mai ”popular” din zilele noastre, dar deloc comestibil: o mască chirurgicală!

După ce a consumat din porția de nugget chicken, micuța Maddie a început să se sufoce, iar mama ei, Laura, a intrat în alertă și a acționat extrem de rapid, asemenea unui cadru medical.

Mama fetei nu a avut încotro și și-a băgat degetele pe gâtul copilei sale, extrăgând ceea ce părea, în mod absolut șocant, o mască chirurgicală. Și mai cutremurată a fost femeia atunci când a văzut că toată mâncarea de nugget chicken conținea bucăți de mască.

”Fiica mea a început să se înece. I-am băgat degetele pe gât, era ceva albastru. M-am gândit ‘ce naiba e asta?’. Nu ma gândeam niciodată că putea să se sufoce de la nugget-ul de pui, însă m-am uitat la cutie și tot ce am putut vedea era ceva albastru ieșind din alt nugget în cutia cu 20 de bucăți.

Masca era gătită în interior, ca parte a conținutului. E clar o masca, poți să îi vezi cusăturile și cât de solidă este”, a spus femeia pentru BBC.

Reacția femeii după incident: ”Am scos McDonald’s pe viață din obiceiul nostru”

Laura Arber, mama a cărei fetiță a fost aproape de o tragedie, spune că ea și fiica au scos McDonald’s ”pe viață” din lista cu restaurante la care să consume mâncare.

În ceea ce-i privește pe reprezentanții McDonald’s, aceștia au spus că siguranța alimentară este ”cea mai mare importanță pentru fast-food” și că compania pune un accent deosebit pe controlul calității, urmând ”standarde riguroase pentru a evita orice imperfecțiuni”.

Un purtător de cuvânt al companiei a afirmat: ”De îndată ce am fost informați despre această problemă, am deschis o anchetă completă cu furnizorul de nuggets și am luat măsuri pentru ca orice produs din acest lot să fie eliminat din restaurante.”