O fetiță decedată la doar 7 săptămâni, ținută la morgă de o lună. Motivul pentru care părinții nu o pot înmormânta

După ce a murit la doar 7 săptămâni, o fetiță din județul Arad este ținută la morgă de o lună, la un spital din Timișoara. Aceasta a fost diagnosticată greșit de cadrele medicale.

O fetiță de doar 7 săptămâni din județul Arad după ce medicii i-au pus un diagnostic greșit. Ulterior, i-au fost descoperite probleme neurologice mai grave. Părinții fetiței încearcă să-i recupereze trupul, ținut de o lună la morgă, pentru a o putea înmormânta pe micuță.

Cu puțin timp înainte să moară, fetița a fost transferată la un spital din Timișoara, acolo unde a și decedat. Din cauza birocrației, familia nu îi poate recupera trupul neînsuflețit.

Inițial, copila a fost diagnosticată cu rotavirus la Spitalul Județean din Arad, acolo unde medicii i-au administrat antibiotic. După acest tratament, micuța s-a simțit bine pentru numai trei zile.

“Fetiţa nu ştiu de ce a decedat, probabil că de la tratament sau poate i s-a administrat tratamentul greşit. Convulsii a început să facă după tratamentul cu antibiotic. Se făcea ca lemnul. Tare. Şi îi spuneam asistentei că se face ca lemnul şi-şi dă ochii peste cap. Nu-i bine cu ea. Plângeam non-stop și le spuneam”, a declarat Valentina Petrovici, mama fetiței, potrivit .

Văzând că are convulsii repetate, medicii din Arad i-au efectuat fetiței o examinare la cap. Aceștia au descoperit că micuța avea lichid pe creier și că acesta trebuia drenat. “Avea foarte mult, cum ne-au zis doctorii. Au zis că are foarte mult şi are presiune foarte mare în cap”, a spus Cosmin Colompar, tatăl micuței.

Care ar fi fost cauza decesului

Directorul medical al spitalului din Arad a recunoscut că fetița a primit, în primă fază, un diagnostic greșit. “Colegii de la boli infecţioase copii au sugerat că, în contextul semnelor clinice neurologice pe care le-a a avut nu s-ar datora rotavirusului, ci posibil unor condiţii medicale pre-existente”, a explicat Cătălin Hreniuc, director medical Spitalul Judeţean Arad.

Ulterior, medicii au decis să o transfere pe Miruna la un spital de pediatrie din Timișoara, însă nu a mai trecut mult timp până când

Părinții fetiței au decis să depună o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara împotriva medicilor de la Arad. Deoarece spitalul acuzat se află în Arad, iar plângerea a fost depusă la Timișoara, fiind înregistrată inițial ca petiție, medicii nu au mai efectuat autopsia trupului fetiței.

Trupul ei se află și acum la morga din Timișoara. Procurorii nu au eliberat, între timp, o ordonanță de autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.