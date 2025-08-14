O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!

Pe 30 aprilie 2024, Ministerul de Finanțe a anunțat că are resursele bugetare pentru a acorda, până la finalul anului trecut, primele ajutoare de stat unor companii din România în baza Hotărârii de Guvern nr. 300/2024 din 4 aprilie.

Pe lista primelor nouă companii premiate de stat cu un miliard de lei s-a aflat la finalul anului și T&T Agrifarm din București. Firma a fost înființată tot în mai 2024, imediat ce Ministerul Finanțelor aproba Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat.

Milioane de lei cerute de la stat pentru o firmă abia înființată

Societatea înființată pe 22 mai depunea cererea de ajutor de stat pe 9 septembrie, la mai puțin de 4 luni de la înregistrare Până la finalul anului era aprobat ajutorul de stat pentru firmă, fără să aibă un punct de lucru. T&T Agrifarm din București era, de fapt, la acel moment, o societate fără activitate, conform datelor fiscale și celor de la Registrul Comerțului, confirmate apoi și într-un răspuns primit de FANATIK de la Ministerul Finanțelor. Nici în acest moment societatea nu are un punct de lucru.

SRL-ul a primit un ajutor de stat în valoare de 92 de milioane de lei, echivalentul a 18,4 milioane de euro, aproape 10% din miliardul de lei acordat până acum de statul român în baza HG nr. 300/2024.

Conform proiectului finanțat de stat, cu 92 de milioane de lei, firma fără activitate vrea să ridice și să pună în funcțiune un combinat de nutrețuri în județul Teleorman. FANATIK a cerut un punct de vedere, dar reprezentanții T&T Agrifarm nu ne-au răspuns la întrebări.

Alături de T&T Agrifarm, au mai primit ajutoare de stat doar companii medii și mari cu cifre de afaceri solide, precum Chimcomplex Borzești, Pirelli Tyres România, Saint-Gobain Glass România, Omnia Europe, Rosavis Prod SRL, Messer Romania Gaz SRL, DAW Benta Romania SRL și Universal Alloy Corporation Europe.

O firmă din București este singura societate fără activitate și fără venituri care a primit ajutor de stat în baza schemei aprobate de Guvernul României prin Hotărârea de Guvern nr. 300/2024, așa cum reiese din datele Ministerului Finanțelor consultate de FANATIK.

Este vorba de T&T Agrifarm din Sectorul 1. Firma face parte din Grupul Țiriac, fiind controlată printr-un offshore cipriot prezent în , așa cum reiese din informațiile obținute de la Registrul Comerțului.

Schema de ajutor de stat este administrată de Ministerul Finanțelor și constă în sprijinirea marilor companii cu 2,3 miliarde de lei pentru a dezvolta unități de producție în România până în 2032. la un număr de nouă companii din 45 de societăți solicitante. Firmele alese vin cu mare partea din investiții, iar statul sprijină cu restul.

Din prima listă a proiectelor câștigătoare, anunțate de Ministerul de Finanțe în luna mai 2025, T&T Agrifarm este societatea care primește cel mai mare ajutor de stat raportat la valoarea investițiilor promise, așa cum reiese din datele obținute de Fanatik de la Ministerul Finanțelor.

Ministerul spune că putea da banii și la firme fără activitate

Mai exact, investiția totală propusă de T&T Agrifarm este de 155 de milioane de lei, din care statul oferă ajutor de stat de 92 de milioane de lei.

Altfel spus, firma din Grupul Țiriac contribuie cu 63 de milioane de lei, 40% din valoarea investiției. Cererea de acord pentru finanțare a fost depusă la data de 9 septembrie 2024. Era chiar ultima zi în care se mai puteau depune solicitări de ajutor de stat în prima rundă, conform informațiilor primite de FANATIK de la Ministerul Finanțelor.

Reprezentanții ministerului ne-au mai transmis că schema de ajutor de stat le permitea să acorde bani și firmelor fără istoric și fără activitate.

„Subliniem faptul că pot fi eligibile pentru a primi ajutor de stat atât întreprinderile în activitate, cât și întreprinderile nou-înființate, atâta timp cât fiecare dintre întreprinderi face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate specifice”, ni se explică într-un răspuns scris.

„În conformitate cu prevederile Cap. VII, art. 19 din H.G. nr. 300/2024, punctajul calculat conform anexei nr. 5 se realizează doar pe baza informațiilor menționate în cererea de acord pentru finanțare”, se mai arată în informațiile primite de la Ministerul Finanțelor.

„Astfel, T&T Agrifarm a obținut un punctaj de 121,14 puncte și a intrat în analiză începând cu data de 27 ianuarie 2025”, ni s-a mai transmis în răspunsul scris.

Ce face firma din Grupul Țiriac cu banii

Proiectul T&T Agrifarm, care primește ajutor de stat, are ca obiect realizarea unei investiții inițiale în județul Teleorman.

Este vorba de „construirea unei unități moderne de fabricare a nutrețurilor combinate pentru hrana animalelor de fermă, incluzând lucrări de construcții și achiziția de echipamente performante”, ne-au precizat reprezentanții ministerului. Activitatea se desfășoară sub cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, în comuna Mereni, județul Teleorman.

Perioada de implementare a investiției este 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2027. Valoarea totală a proiectului este de 155.859.442 lei, din care ajutorul de stat aprobat reprezintă 92.129.760 lei. Noua unitate va avea un grad de automatizare de 68,46%, asigurând eficiență și productivitate ridicată.

„Persoana juridică beneficiară de ajutor de stat are obligația de a realiza investiția cu respectarea planului de investiții și a calendarului asumat, într-o perioadă de maximum 3 ani, și de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, în locația prezentată în planul de afaceri, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia, cu realizarea performanțelor economice, respectiv cifra de afaceri și rentabilitatea acesteia, în limitele prevăzute de H.G. nr. 300/2024”, sunt precizările din răspunsul primit de FANATIK de la ministerul de resort.

„În cazul în care societatea beneficiară de ajutor de stat nu îndeplinește obligațiile asumate conform Acordului pentru finanțare, ajutorul de stat plătit se recuperează total sau proporțional cu gradul de nerealizare”, ne-au explicat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Povestea de succes, de la zero la ajutor de stat

T&T Agrifarm a fost înființată în luna mai 2024, așa cum reiese din datele de la Registrul Comerțului, la o lună după ce Ministerul Finanțelor a publicat ghidul solicitantului pentru această schemă de ajutor de stat. De fapt, HG 303/2024 a fost publicată pe 4 aprilie 2024. Societatea nu a avut venituri în 2024. Societatea este deținută de un offshore cipriot, Orobian Holdings Limited, cu sediul social în Nicosia. Administrator este Cătălin Pană.

T&T Agrifarm face parte din grupul de firme din jurul offshore-urilor și investițiilor controlate de fostul tenisman Ion Țiriac. Asta pentru că offshore-ul cipriot Orobian Holdings este reprezentat, conform datelor de la Registrul Comerțului, de Ayhan Chemal, cel care este Chief Investment Officer la Țiriac Group.

În plus, și Cătălin Pană este Director de Proiecte la Țiriac Group, așa cum reiese din profilul său de pe LinkedIn. Chiar și sediul T&T Agrifarm, de pe Șoseaua Nordului, numărul 24–26, se află, de fapt, în Centrul Țiriac, clădire care reprezintă sediul central al Grupului Țiriac, conform descrierii companiei lui Ion Țiriac.

Reprezentanții T&T Agrifarm și ai Grupului Țiriac nu ne-au răspuns până acum la întrebările legate de activitatea firmei și a proiectului sprijinit de stat cu peste 90 de milioane de lei. Aici mai trebuie precizat că Ion Țiriac evită să fie acționar direct în firmele înființate în România, însă controlează companiile prin intermediul unor offshore-uri, în special din Cipru, pe care le administrează managerii sau avocații săi.

Lista companiilor care primesc ajutoare de stat

Alături de T&T Agrifarm au mai primit ajutoare de stat alte opt companii care pregătesc investiții de peste aproape 2 miliarde de lei în economia din Româna.

Chimcomplex SA Borzești

Primește un ajutor de stat de 232 de milioane de lei pentru o investiție de 504 milioane de lei. Chimcomplex SA Borzești este controlată de omul de afaceri român Ștefan Vuza. Firma activează în sectorul fabricării produselor chimice anorganice de bază. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 1,49 miliarde de lei. Numărul mediu de angajați a fost de 1.449.

Pirelli Tyres România SRL din Slatina, județul Olt

Primește un ajutor de stat de 116 milioane de lei pentru o investiție de 349 milioane de lei. Este subsidiara românească deținută integral de Pirelli Tyre S.P.A. Italia. În 2024, a raportat o cifră de afaceri de 4,41 miliarde de lei (stagnare față de 2023), un profit net de 121,37 milioane de lei (-10%) și o echipă medie de 4.354 angajați (+1%).

Omnia Europe SA din București

Primește un ajutor de stat de 150 milioane de lei pentru o investiție de 511 milioane de lei. Este o companie controlată în proporție de 99,99% de grupul turc Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret AȘ. În 2024, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 556,15 milioane de lei cu un număr mediu de 287 angajați.

Saint-Gobain Glass România SRL din Călărași

Primește un ajutor de stat de 171 milioane de lei pentru o investiție de 309 milioane de lei. Compania este liderul pieței de fabricare a sticlei plate în România, parte a unui grupului francez Saint-Gobain. În anul 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri stabilă de 913,6 milioane de lei. Numărul angajaților este de 587.

Rosavis Prod SRL din Gara Roșiești, județul Vaslui

Primește un ajutor de stat de 32 milioane de lei pentru o investiție de 62 milioane de lei. Deținută în totalitate de antreprenoarea Vica Mihăilă, firma se ocupă de creșterea păsărilor. În 2024, Rosavis Prod SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 30 milioane de lei cu 61 de angajați.

Messer România Gaz SRL din București

Primește un ajutor de stat de 77 milioane de lei pentru o investiție de 178 milioane de lei. Societatea este deținută de firma cehească Messer Technogas SRO, care face parte, la rândul său, din grupul german Messer. Firma este activă în domeniul fabricării gazelor industriale. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 168 milioane de lei cu 109 angajați.

Universal Alloy Corporation Europe SRL din Dumbrăvița, județul Maramureș

Primește un ajutor de stat de 116 milioane de lei pentru o investiție de 250 milioane de lei. Unic acționar este grupul elvețian Montana Aerospace AG, care face, la rândul său, parte din compania americană Universal Alloy Corporation. Compania a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 1,52 miliarde de lei, iar numărul mediu de angajați a crescut la 2.685.

DAW Bența România SRL din Sâncraiu de Mureș, județul Mureș

Primește un ajutor de stat de 26 milioane de lei pentru o investiție de 59 milioane de lei. Compania este deținută în mod egal de Remus-Aurel Bența (România) și grupul german DAW SE, fiecare având 50% din părțile sociale. Administratorul societății este tot Remus-Aurel Bența.

DAW Bența România SRL este unul dintre liderii locali în fabricarea vopselelor. Societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 234,7 milioane de lei în 2024. Numărul angajaților a fost de 348 angajați.