O fostă campioană mondială din patinaj a murit la doar 20 de ani! Poliția suspectează că e vorba de o sinucidere

O tragedie teribilă lovește sportul mondial, după ce Ekaterina Alexandrovskaia, o fostă campioană din patinaj, a murit la vârsta de doar 20 de ani.

Tristul eveniment s-a petrecut la Moscova, acolo unde poliția suspectează că ar fi vorba despre o sinucidere.

Potrivit unor surse citate de agenția RIA Nóvosti, Kati ar fi lăsat un bilet de adio pe care scria „Dragoste”.

Ekaterina Alexandrovskaia, o tânără sportivă din Rusia, și-a găsit sfârșitul în cursul zilei de azi, 18 iulie, la Moscova. Fosta campioană mondială din patinaj avea doar 20 de ani.

Poliția din Moscova continuă să investigheze cazul și au motive reale să considere că moartea Ekaterinei a fost de fapt o sinucidere din dragoste, mai ales după ce au găsit un bilet de adio în camera acesteia. Trupul ei a fost găsit pe o alee de lângă locuința din capitala Rusiei.

Ea revenise recent în Rusia, după ce suferise o accidentare în Canada.

[TW suicide]

Pair skater Ekaterina Alexandrovskaya (who competed for Australia with Harley Windsor) has passed away. Reports say that she committed suicide.

