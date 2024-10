Radu Vâlcan, pus la zid de Daiana de la Insula iubirii. Reacția unei foste concurente: ”A fost real totul”. Exclusiv

După Insula iubirii, Daiana i-a deschis un ”dosar” greu prezentatorului Radu Vâlcan, pe care îl acuză că, împreună cu producția, au încercat s-o determine să se poarte într-un anumit fel pentru ca show-ul de la Antena 1 să aibă ce să livreze telespectatorilor.

O fostă concurentă de la Insula iubirii o contrazice pe Daiana, care l-a acuzat pe Radu Vâlcan că a instigat-o să acționeze cum nu își dorea

Nu este prima oară când producătorii sunt acuzați că taie anumite momente la montaj, ori că se fac presiuni asupra anumitor participanți să acționeze în vreun fel, că ar fi stârniți în funcție de scenariu și punctele de rating.

Daiana, cea care a participat în cel mai recent sezon alături de partenerul său, Rareș, susține că nu prea a fost pe placul producției, dar nici pe gustul lui Radu Vâlcan, deoarece nu a oferit cine știe ce scene și nici n-a căzut în ispită, așa cum s-a întâmplat cu alți concurenți.

Într-un Daiana a precizat următoarele lucruri: „M-a întrebat dacă părinții lui Rareș știu că eu înjur. Da, și tu înjuri, Radu. În emisiune a fost un pic rău, mai ales cu mine, având în vedere că nu am înjurat pe nimeni. Eram așa orbită de Rareș… Nu mă interesa de niciun băiat de acolo și cred că s-a văzut că nu eram atașată. Cred că asta a și fost problema pentru producție, am început să cred că au avut o problemă cu mine din cauza asta.

La date-ul când am început sa plâng, nu am plâns de proastă, mă simțeam inconfortabil, nu voiam să-l călăresc pe ăla acolo. Îl cunoșteam de 2 zile. Când e vorba de alt bărbat și nu sunt obișnuită… La dream date, când au spus că putem refuza, eu m-am gândit că am tot refuzat. Mi-au sărit in cap, că nu au mai văzut așa ceva”.

Nicoleta Molnar, despre ce se întâmplă, de fapt, în Thailanda

Ce se întâmplă, oare, în spatele camerelor de luat vederi, la Insula iubirii? Sunt forțați concurenții să se poarte așa cum e scenariul sau Daiana a exagerat? Nicoleta Molnar, concurentă în sezonul al treilea al ne-a zis că fosta parteneră a lui Rareș e posibil să fi mers un pic cam departe cu ideile pe care le-a exprimat în mediul virtual.

Fata a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, că în sezonul ei, concurenții erau filmați non-stop și că nu existau indicațiile de care vorbește astăzi Daiana. Nicoleta ne-a mai spus că participanții nu au fost manipulați nici în alt mod (să primească băutură în exces sau chiar alte substanțe pentru a-și da frâu liber în fața camerelor de luat vederi).

„Experiența fiecărui concurent este diferită în emisiune, în funcție de acțiunile pe care le faci în momentul respectiv. Pentru mine a fost real totul, cât se poate de real. Consider că am gestionat foarte bine situația. M-am descurcat . Nu m-am simțit constrânsă de nimic. Nu am nimic de reproșat. De droguri nici nu poate fi vorba!”, a povestit Nicoleta Molnar despre ce se întâmplă la Insula iubirii, pentru FANATIK.

„Nu e comod pentru nimeni”

Cu referire la întrebările instigatoare pe care Radu Vâlcan le-ar pune concurenților la ceremoniile de foc, Nicoleta are un punct de vedere bine format. „Nu știu dacă e instigare. Eu sunt de părere că acesta e rolul lui, ca moderator al unei emisiuni. De exemplu, discuțiile dintre mine și Radu sunt au fost cele mai intense. Nu au fost diferite cele difuzate pe post față de ce era acolo.

Nu au fost momente în care să nu fim filmați. Ei vor reacția ta imediată la niște imagini ce pot fi șocante. Concurenții gestionează diferit trăirile, nervii, supărarea”, a completat fosta concurentă de la Insula iubirii.

Cât despre refuzul Daianei de a pleca la date-uri, ca și cum cineva ar fi obligat-o, Nicoleta nu reușește să înțeleagă de ce a mai acceptat să participe în emisiunea prezentată de Radu Vâlcan.

„Probabil că e puțin exagerat, având în vedere că ești în cadrul unei emisiuni. Ce rost mai avea să meargă la emisiune dacă nu vrea să meargă la date-uri, dacă nu vrea să cunoască pe cineva amical? Nu e comod pentru nimeni, la început, să meargă la un date cu cineva pe care nu îl cunoaște. Mai ești și filmat, dar e fun, sunt 20 de zile, nu e o viață!”, a încheiat Nicoleta.