O fostă concurentă de la iUmor a fost diagnosticată cu leucemie. Cum le-a dat vestea fanilor. ”Mi s-a tăiat filmul”

O fostă concurentă de la iUmor trece prin momente dificile. A fost diagnosticată cu leucemie la începutul acestei săptămâni, iar de atunci, este în șoc.

Cum a aflat o fostă concurentă de la iUmor că are leucemie

Una dintre cele mai urmărite concurente de la iUmor și-a șocat fanii. Recent, acesta a povestit în mediul online că a fost diagnosticată cu leucemiu. Chiar dacă toți o știu mereu pusă pe glume, de data asta, a fost cât se poate de serioasă.

ADVERTISEMENT

a primit luni diagnosticul care i-a dat viața peste cap. A avut nevoie de timp pentru a se aduna și pentru a-și face curaj să vorbească despre asta în mediul online.

Bianca TRS le-a povestit celor 500.000 de urmăritori că este internată în spital. Aceasta a aflat că are leucemie la un control de rutină, iar vestea a șocat-o atât pe ea, cât și pe mama ei care a însoțit-o la analize.

ADVERTISEMENT

”Am leucemie. Am descoperit-o luni. De luni sunt internată, dar sunt bine. Luni am fost la analize. Analize de sânge. Fix după ce le-am făcut, doctorul ne-a zis mie și mamei mele că putem pleca și că ne va suna dumnealui ca să ne spună ce și cum. La nici 10 minute după ce am plecat din incinta spitalului, domnul doctor a sunat-o pe mama i-a spus: ‘vă rog să vă întoarceți că trebuie să vorbim neapărat’.”, a povestit Bianca TRS.

Bianca TRS a fost șocată când a aflat că are leucemie

, moment în care fosta concurentă de la iUmor a simțit că îi fuge lumea de sub picioare. Diagnosticul a șocat-o atât de tare, încât multă vreme nu a știut cum să vorbească despre asta.

ADVERTISEMENT

”Am ajuns la spital (…) mi-a adus la cunoștință faptul că am aproximativ 130.000 de leucocite, când maximul este de 10.000. Mi-a spus că mă suspectează de leucemie, moment în care mie mi s-a tăiat filmul. Evident, e un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte.”, a mai spus Bianca TRS.

ADVERTISEMENT

În mediul online, Bianca TRS este cunoscută datorită energiei sale pozitive. Inclusiv acum, când a aflat că are leucemie, aceasta s-a gândit la lucrurile frumoase. Și-a propus să viziteze lumea când se va simți mai bine, aceasta fiind una dintre cele mai mari dorințe ale sale.