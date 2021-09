Ionuț și Alexandra au participat în primul sezon al emisiunii Mireasa. Au decis să revină în fața telespectatorilor și să dea vestea cea mare.

Invitații Gabrielei Cristea au anunțat că peste câteva luni vor deveni părinți pentru prima dată.

Cei doi au dezvăluit că nu le-a venit să creadă atunci când au aflat că vor avea un copil, așa că Alexandra a făcut 7 teste înainte de a merge la medic.

O fostă concurentă de la Mireasa va deveni mămică. Anunțul a fost făcut în emisiunea Gabrielei Cristea

au dorit să le împărtășească și fanilor vestea cea mare. Au ales să o facă în cadrul unei emisiuni. Cei doi au fost invitații Gabrielei Cristea și au reușit să o surprindă pe aceasta în momentul în care au anunțat că vor deveni părinți.

Chiar dacă este însărcinată în doar o lună și aproape trei săptămâni, Alexandra a decis facă totul public. Aceasta a recunoscut că nu se aștepta și a făcut o mulțime de teste înainte de a merge la medic pentru a confirma vestea cea mare.

“Sunt însărcinată. Nu știm ce este, e puțin cam devreme. Niciodată nu am ascuns chestiile care sunt legate de viață, am fost întotdeauna așa cum am fost în sezonul unu. A fost și este o iubire.

Eu cred că dintr-o iubire se poate naște cel mai frumos lucru. În iubirea noastră nu mai încăpeau două persoane și a zis să vină și a treia”, a spus Alexandra.

Cum a reacționat Ionuț când a aflat că va deveni tată

Soțul Alexandrei, Ionuț, a declarat că vestea l-a luat prin surprindere. Inițial nu a crezut, dar apoi medicul a confirmat.

“Am făcut 7 teste, toate arătau două linii. El tot venea și îmi spunea că a doua este ștearsă. Era panicat, spunea că poate nu e momentul, după spunea că ba da”, a dezvăluit Alexandra la

“M-ați lăsat cu gura căscată! N-am ce să spun altceva decât să fiți sănătoși, să vă fie bine, tu să ai o sarcină ușoară, să treci cu bine peste toate.

D-abia aștept să văd poze!”, le-a spus