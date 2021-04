O fostă concurentă de la Survivor România, marcată de calvarul Covid-19: „Am sunat-o pe mama plângând că o să mor”

O fostă concurentă de la Survivor România a povestit calvarul prin care a trecut după ce a fost testată pozitiv cu noul coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu a făcut o formă gravă a bolii, panica și teama pe care a simțit-o au dat-o gata din punct de vedere psihic.

Printre simptomele descrise de Amna, căci despre ea este vorba, se numără durerile de cap și febra. Vedeta a fost ferm convinsă că va muri și a povestit cum și-a sunat mama plângând spunându-i că aibă grijă de băiețelul ei, David.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Amna de la Survivor România credea că o să moară de Covid

Cântăreața a mărturisit că alături de ea în tot acest timp a fost Teo Trandafir, în emisiunea căreia a făcut aceste dezvăluiri.

Blondina a mai spus cu extrem de mare mâhnire că a primit foarte multe critici din partea internauților, care i-au spus că a fost plătită să spună că are Covid-19.

ADVERTISEMENT

„De la câte auzim, e nebunia aia când vezi că ești pozitiv. Știi că o să mori în capul tău. Cum auzi în stânga și dreapta numai nenorociri… Mă sunau prieteni să-mi spună ce medicamente să iau. Le-am zis că am niște doctori. Le filam discuțiile ușor-ușor”, a mărturisit Amna, fostă concurentă la Survivor România, la Teo Show.

Artista nu înțelege de ce anumite persoane continuă să nu creadă în această boală, mai ales că ea însăși s-a lovit de această problemă. Amna a mai spus că nu le dorește nici celor mai mari dușmani calvarul prin care a trecut ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am oameni mega-apropiați care nu mai sunt”

Cel mai tare a afectat-o, pe lângă faptul că a trecut prin Covid, faptul că a pierdut persoane apropiate din cauza acestei boli.

„A 7-a zi am trecut cu bine, în a 9-a s-a dus saturația la 93. Am scos aparatul, am sunat la oameni, mi-au zis că din cauza gelului pe unghii s-ar putea să nu prindă bine aparatul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi-e frică de niște chestii. Când am născut, am avut o anestezistă foarte dură. Am sunat-o pe mama plângând că o să mor, să aibă grijă de David. Mi-era că le-am dat alor mei.

Am oameni mega apropiați care nu mai sunt. Nu doresc nici dușmanilor mei simptomele pe care le-am avut”, a adăugat Amna la Kanal D.

ADVERTISEMENT