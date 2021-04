O fostă concurentă de la Survivor România, reacție dură după eliminarea Mellinei: „Dumnezeu nu doarme”

O fostă concurentă de la Survivor România spune că eliminarea Mellinei este dovada faptului că întotdeauna funcționează karma!

Romina, cea cu care Mellina nu s-a înțeles foarte bine în competiție se bucură pentru eliminarea concurentei din echipa războinicilor.

Blondina nu poate uita faptul că Mellina ar fi lucrat-o pe la spate. Aceasta a postat un mesaj pe Instastory ca reacție la eliminarea din gala ce a avut loc pe 11 aprilie la Kanal D.

Romina de la Survivor România se bucură pentru eliminarea Mellinei: „Karma există pentru fiecare”

„Ai vrut să plec din concurs, iar după ce am plecat ai vorbit urât despre mine. Am spus că Dumnezeu există și nu doarme. Karma există pentru fiecare”, este reacția fără milă a Rominei de la Survivor România în urma eliminării Mellinei.

Nu este prima oară când Romina vorbește în astfel de termeni despre recent eliminata concurentă de la Războinici.

Imediat după ce s-a întors în țară, blondina a spus că Mellina cea mai perversă concurentă din tabăra din care a făcut parte dezvăluind câteva lucruri pe care telespectatorii n-au avut ocazia să le vadă, despre ce se întâmplă cu adevărat în spatele camerelor de luat vederi.

Mellina, acuzată că ținea mâncarea doar pentru ea

Pentru a-și justifica opinia despre Mellina, Romina a dat un exemplu invitată recent în emisiunea Ștafeta mixtă de pe Youtube.

„I-am spus că aș fi votat Starlin, deși aveam în gand și Mellina sau Sorin. Dar mai mult mergeam pe Starlin sau Mellina. El mi-a spus că dacă ar iesi favorit ar vota-o pe Mellina pentru că este „falsă și fomistă”. Fomistă pentru că, așa cum am și spus, îi era foame mereu, ar fi mancat de la oricine. Am fost cu ea in pădure și am cules crabi si eu am mâncat doar doi și ea a mancat crabii fără să spună.

Fiecare își gătea separat și eu nu vedeam că a gătit. Am gasit mulți si i-am pus la comun. Mi s-a parut lipsa de bun simt, putea sa ma intrebe daca mai mananc si eu din ei. Apoi, zilele următoare, m-am dus doar cu Sindy”, a declarat Romina despre Mellina.

Tot ea a mai spus că Mellina ascundea mâncarea de ceilalți concurenți, că mânca și crabi morți și crabi vii fără să împartă hrana cu ceilalți.