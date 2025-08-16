O fostă concurentă Miss Univers a murit într-un accident rutier. Un elan a sărit în fața mașinii în care se afla

Kseniya Aleksandrova, 2017, a murit într-un accident rutier. Incidentul a avut loc în apropiere de orașul Tver, când un elan a sărit în fața mașinii în care se afla tânăra de numai 30 de ani.

O fostă concurentă Miss Univers a murit într-un accident rutier

Reprezentanții concursului Miss Univers au transmis un mesaj emoționant pe social media legat de o fostă participantă. Aceștia au numai cuvinte de laudă pentru Kseniya Aleksandrova care a decedat într-un accident de circulație.

Pe rețelele de socializare a apărut o postare încărcată de emoție. În rândurile acesteia se subliniază faptul că grația, frumusețea și spiritul tinerei de 30 de ani „au lăsat o amprentă de neuitat” în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o.

„Organizația Miss Univers transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor ale căror vieți au fost atinse de lumina Kseniyei Alexandrova, Miss Univers Rusia 2017.

Grația, frumusețea și spiritul ei au lăsat o amprentă de neuitat asupra familiei Miss Univers și nu numai. Fie ca memoria ei să continue să inspire bunătate, putere și iubire tuturor celor care au avut norocul să o cunoască”, au transmis reprezentanții Miss Univers.

Kseniya Aleksandrova, deces la aproape 5 luni de la nuntă

Tânăra de 30 de ani, cunoscută pentru participările la numeroase competiții de frumusețe, a murit într-un de circulație petrecut în luna iulie. Tragedia a avut loc la o distanță destul de mică de orașul Tver din Rusia când un animal a sărit în fața mașinii.

Potrivit , un elan a intrat prin parbrizul autoturismului, în dreapta șoferului. Pe scaunul pasagerului se afla chiar fosta concurentă Miss Univers 2017 care a fost rănită destul de grav. Medicii spun că impactul i-a cauzat un traumatism cranio-cerebral sever.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de intervenție, tânăra fiind transportată de urgență la spital. A fost internată la Institutul de Cercetare Sklifosovsky din Moscova. Medicii au încercat să-i salveze viața, dar nu au reușit.

Cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul pe data de 12 august. Ulterior, cei apropiați de Kseniya Aleksandrova și famillia acesteia au anunțat că se pregătesc să o conducă pe ultimul drum, la numai câteva luni de la nuntă.

Șatena a fost vicecampioana concursului Miss Rusia 2017. Tânăra a reprezentat Rusia la Miss Univers în același an. Soțul femeii, Ilya, trece prin momente cumplite. Bărbatul se afla la volanul mașinii în momentul producerii accidentului. El nu a fost rănit.