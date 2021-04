O fostă glorie a Stelei nu îi dă șanse FCSB-ului la titlu: „Are un lot foarte subțire!”

Un fost mare jucător al Stelei nu consideră că FCSB poate câștiga titlul în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1 deoarece nu are un lot îndeajuns de valoros.

FCSB a terminat cu noroc campionatul regulat pe primul loc, după ce a remizat din nou cu Sepsi, de data asta la Sfântu Gheorghe, scor 1-1 și a profitat de rezultatul din meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Cu toate acestea, echipa lui Toni Petrea are doar un punct în plus față de principala contracandidată, CFR Cluj și șapte față de formația lui Marinos Ouzounidis.

Helmuth Duckadam e dur cu echipa lui Gigi Becali: „FCSB are un lot foarte subțire față de CFR și Craiova”

Helmuth Duckadam, fostul președinte de onoare al lui FCSB e extrem de dur cu echipa lui Gigi Becali și Toni Petrea și e convins că bucureștenii au un lot mai slab decât CFR Cluj și Universitatea Craiova: „FCSB are un lot foarte subțire față de CFR și Craiova”, a fost veridictul dat la Digi Sport.

Fostul mare portar a identificat și principala hibă din lotul echipei lui Edi Iordănescu, care nu are un al doilea jucător U21 de valoare: „CFR are o problemă cu al doilea jucător U21, acolo e singura problemă pe care o văd la CFR. În rest, CFR are un lot fantastic”, a spus Duckadam pentru aceeași sursă.

Fostul mare jucător al Stelei București are și argumente în acest sens și e de părere că echipa lui Toni Petrea suferă mult după pierderea lui Dennis Man și Florinel Coman, completate de accidentarea lui Darius Olaru: „FCSB are un lot foarte subțire. S-a accidentat și Olaru, sper să nu fie ceva grav”.

Edi Iordănescu se plânge de problemele de lot

Lista jucătorilor indisponibili de la CFR Cluj pare că este interminabilă, după ce ardelenii au fost puternic loviți de COVID-19, situație de care FCSB a profitat și a câștigat derby-ul pentru locul întâi cu un sec 3-0.

Chiar dacă Edi Iordănescu a reușit să recupereze o parte din titulari, clujenii au fost din nou loviți înainte de partida cu Universitatea Craiova, la care au lipsit Vinicius și Cătălin Itu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate: „Ei au avut tot lotul, noi foarte multe absențe. Deac și Costache au fost absențe importante pentru noi. L-am pierdut și pe Vinicius, dimineața pe Itu. COVID a făcut selecția pentru mine în multe momente”, a spus antrenorul campioanei după meciul din Bănie.