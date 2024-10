O fostă ispită de la Insula Iubirii s-a căsătorit după aproape trei ani de relație: “Superb a fost”

O fostă ispită de la Insula Iubirii s-a căsătorit după o relație de aproximativ trei ani. Marele eveniment a avut loc în weekend-ul trecut, iar mirii s-au distrat alături de apropiați.

, din sezonul 6, s-a căsătorit cu partenera lui, Sorina, cu care este împreună de mai bine de doi ani.

Cu câțiva ani înainte de a fi ispită în cadrul reality show-ului de la Antena 1, Bogdan Ionescu a participat la emisiune în calitate de concurent. Acesta a venit alături de partenera de atunci, Hannelore, dar cei doi s-au despărțit ulterior.

Anii au trecut, iar Bogdan Ionescu și-a găsit fericirea în brațele actualei soții. El și Sorina s-au căsătorit religios sâmbătă, 5 octombrie, iar acum câteva săptămâni au făcut și cununia civilă.

După ceremonia religioasă, a urmat și petrecerea de nuntă, la care au participat persoanele apropiate din viața mirilor. Bogdan Ionescu a publicat o imagine de la marele eveniment și le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături.

“Mulțumim din suflet tuturor pentru urări. Avem mii și mii de mesaje de urări de bine și vă mulțumim din suflet. Eu de abia astăzi mi-am intrat în pâine și mi-am revenit. Aseară am dormit 15 ore.

S-a adunat oboseala de vineri, pentru că noi de vineri am început un pic. Sâmbătă am avut nunta cea mare, duminică am avut masă în familie cu de toate. Superb a fost.

Mulțumim din suflet pentru toate urările și vă pupăm. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și cu sufletul și cu trupul și tot, a fost extraordinar (…) Sunt super recunoscător pentru tot”, a transmis Bogdan Ionescu pe .

Când a cerut-o în căsătorie Bogdan Ionescu pe partenera lui

Anul trecut, înainte de Paște, Bogdan Ionescu a cerut-o pe Sorina în căsătorie. Totul s-a întâmplat chiar înainte de Paște, atunci când tânăra își sărbătorea ziua de naștere.

Cu această ocazie, membrii familiei au putut fi prezenți la acest moment special. De altfel, pentru , o cerere în căsătorie trebuie să se desfășoare în intimitate, alături de cei dragi sau doar alături de persoana iubită.

“Am făcut acest pas chiar de ziua ei, a fost în prilej de Paște și am putut să adun pe toată lumea din familie.

Eu văd cererile în căsătorie în familie, dar și singuri, undeva romantic, pe o plajă, așa că am ales să o cer în familie și am făcut pasul. Aveam de gând din decembrie să fac pasul ăsta, dar ea nu se aștepta absolut deloc”, a declarat Bogdan Ionescu pentru .