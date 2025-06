O fostă ispită de la Insula Iubirii spune ce se întâmplă cu Alex Marcu, după moartea Teodorei: ”Ne-am mobilizat”

În urmă cu puțină vreme o a oferit mai multeinformații despre tragedia din cartierul Cosmopolis. Spune ce se întâmplă cu Alex Marcu, după moartea Teodorei, însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Ce se întâmplă cu Alex Marcu, după moartea Teodorei

Cătălin Dumitrescu, renumit pentru rolul de ispită masculină la Insula Iubirii, nu a putut sta departe de evenimentul nefericit din 31 mai 2025. Bărbatul, cunoscut sub numele de King Kong, și-a prezentat regretul pentru .

A reușit să stea de vorbă cu soțul regretatei tinere, Alex, doar la telefon. Declarațiile făcute de acesta arată că fostul concurent de la Antena 1 și-a lăsat fiica în grija cuiva apropiat. Nu a știut să spună dacă este o rudă sau un prieten.

„Ne-am mobilizat câțiva dintre colegii care am fost la Insula Iubirii și aseară am fost să ducem o coroană. Cu Alex nu am reușit să vorbesc decât puțin la telefon. Când am ajuns la capelă, el nu mai era acolo.

Îți dai seama, cum poate să fie un om în așa situație… Sicriul era descoperit. L-am auzit pe Alex, aseară, când l-am sunat, că se duce să-și vadă fetița. Nu știu în grija cui este, unde e”, a spus Cătălin Dumitrescu, fostă ispită la Insula Iubirii, pentru .

Cum era relația din Teodora Marcu și soțul ei

„Mie mi s-a părut că, în ultima vreme, Teodora era ok, că ducea o viață liniștită și frumoasă alături de Alex, că el chiar o iubea foarte mult și îi făcea toate poftele, toate plăcerile”, a mai spus fosta ispită de la Insula Iubirii, pentru aceeași sursă.

Cătălin Dumitrescu își dorește ca oamenii să nu mai speculeze pe social media. Ar vrea să nu mai fie judecată Teodora Marcu care a murit la doar 23 de ani, după ce a fost împușcată de 4 ori de fostul iubit, pe numele lui Robert Lupu.

„Zic unii că nu era copilul lui Alex. Terminați-vă! Primul copil era al lui Alex și, probabil, și al doilea copil tot al lui era. N-am stat eu lângă ei, dar din moment ce se vedea foarte bine că ei se înțelegeau, iar ea era preocupată de copii…

Acum nu știu ce-o fi fost în capul lui (n.r. Robert Lupu), de unde avea el pistoalele. Lumea spune că Poliția nu ia măsuri, că nu face absolut nimic. Lăsați oamenii să facă ancheta și vom vedea ce și cum.

E simplu să tragi o concluzie fără să ai toate informațiile. Sunt foarte mulți debili pe internet, postează tot felul de chestii…”, a ținut să mai adauge fosta ispită de la Antena 1, legat de moartea Teodorei Marcu.