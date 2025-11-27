Sport

O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, scandal după o ședință foto cu o sportivă olimpică. A confirmat că sunt un cuplu

Una dintre fostele sportive de la Arsenal și Manchester City, în centrul unei dispute de amploare. A dezvăluit că are o relație cu o sportivă olimpică.
Alexa Serdan
27.11.2025 | 23:00
O fosta jucatoare de la Arsenal si Manchester City scandal dupa o sedinta foto cu o sportiva olimpica A confirmat ca sunt un cuplu
Două sportive internaționale au confirmat că sunt împreună. Sursa foto: Instagram.com
Jill Roord, fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, a vorbit deschis despre latura sentimentală. E implicată într-un scandal după ce a realizat o ședință foto cu o sportivă olimpică cu care formează un cuplu.

O fostă jucătoare de la Arsenal și Manchester City, relație cu o sportivă olimpică

O publicație internațională a oferit un interviu ieșit din comun legat de o nouă poveste de dragoste. Legătură amoroasă face trimitere la domeniul sportiv și o are în prim-plan pe o fostă jucătoare de fotbal feminin.

Sportiva a ocupat postul de mijlocaș la echipele Arsenal și Manchester City. Mai exact, este vorba de Jill Roord, în vârstă de 27 de ani, care a realizat o ședință foto neașteptată în care apare cu o campioană olimpică pe numele său Pein Sanders.

Aceasta este o cunoscută jucătoare de hockei. Între cele două s-a înfiripat o poveste de dragoste, care ar fi început atunci când se aflau în alte relații amoroase. Acum, și-au declarat iubirea una pentru cealaltă printr-un pictorial inedit.

Prin urmare, sportivele sunt împreună de aproximativ 9 luni. Fosta jucătoare de la Arsenal și Pien Sanders au fost aspru criticate pentru felul în care au început să se întâlnească. În prezent, au detaliat cum au pus capăt acelor relații pentru a fi împreună.

Cum a început legătura dintre cele două sportive

Jill Roord a povestit că relația cu campioana olimpică a început pe social media. O prietenă apropiată i-a arătat o fotografie cu Pien Sanders, sugerându-i să ia parte la unul dintre meciurile ei. Ulterior, au conversat pe Instagram.

După ce au avut un schimb de replici au decis să pună capăt relațiilor în care se aflau. Câteva zile mai târziu jucătoarea de hockei se despărțea de iubitul ei. Mai apoi, a simțit că are o atracție mare pentru femei.

În această perioadă, relația lui Jill Roord cu Fernandez trecea prin dificultăți din cauza faptul că relația lor se consuma la distanță. Așa se face că fosta jucătoare de la Arsenal a aflat că Pien Sanders era singură. S-a despărțit la rândul său de parteneră.

„Am simțit o conexiune prin intermediul ecranului. M-am simțit prost în pielea mea. Sunt incredibil de loială. «La naiba», m-am gândit, «nu vreau să simt ce simt în interior acum». Am dormit prost din cauza asta”, a declarat Pien Sanders, conform Linda Meiden.

„Oamenii mi-au respectat dificultățile: eram gay? Pentru alții a fost greu să vadă că mă puteam îndrăgosti instantaneu de altcineva și înțeleg perfect asta”, a adăugat jucătoarea de hockei.

Jill Roord: ”O decizie care i-ar șoca pe ceilalți”

„Amândouă am luat o decizie care i-ar șoca pe ceilalți și eram conștiente de asta. Dar, în cele din urmă, trebuie să trăiești cu tine însuți până la optzeci de ani, iar atunci cel mai important lucru este să fii fericit”, a spus Jill Roord.

În altă ordine de idei, Pien Sanders, în vârstă de 27 de ani, a avut o relație de 10 ani cu iubitul său, Thijs van Dam. Acesta este la rândul său jucător de hochei. Jill Roord joacă fotbal pentru Twente, în timp ce partenera sa are contract cu Den Bosch.

„O treabă urâtă”, este una dintre reacțiile din mediul virtual. „Vă rog, de ce au crezut Jill Roord și prietena ei că este o idee bună? Par niște idioate”, a scris un alt utilizator, după ce a văzut pozele cu cele două.

„Jill Roord este atât de nerușinată, de ce ai recunoaște asta deschis?”, a completat o altă persoană, la scurtă vreme după ce a apărut ședința foto cu sportivele care sunt împreună.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
