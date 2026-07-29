O fostă jucătoare de tenis a ajuns de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă la un eveniment din Moscova

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E inactivă în circuit de ani buni, deși fosta jucătoare de tenis nu a pronunțat niciodată cuvântul „retragere”. De când a ieșit din lumina reflectoarelor, însă, a ajuns de nerecunoscut, schimbându-și complet ocupația.

Cum arată acum o fostă mare tenismenă din Rusia

Svetlana Kuznetsova (40 de ani) este una dintre cele mai mari tenismene din lume. Are un palmares interesant în sport, fiind fost număr 2 mondial în clasamentul WTA. A fost desemnată campioană de Grand Slam la US Open (2004) și Roland Garros (2009). Cu toate acestea, a jucat ultima oară în urmă cu 5 ani.

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De atunci a intrat într-un con de umbră, dedicându-se unui alt loc de muncă. Nu a făcut nicio declarație oficială despre ieșirea din circuit, mulți fiind curioși să afle . Se pare că și-a dus mai departe pasiunea despre modă, declarându-se designer vestimentar. În prezent, colaborează cu firma rusească Bosco.

În plus, a trecut printr-o schimbare și la nivel fizic. A ajuns de nerecunoscut, lucru care nu a trecut neobservat la o petrecere organizată în capitala Rusiei. Prezentă la evenimentul organizat de cei de la Dynamo Moscova, fosta jucătoare de tenis a atras toată atenția asupra sa. Transformarea nu este doar la nivel fizic, ci și legat de stilul vestimentar.

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E în pas cu moda, preferând hainele elegante, dar și care i se potrivesc perfect corpului ei. Își surprinde mereu admiratorii cu pictoriale stilizate și schimbări radicale de look, care o fac greu de recunoscut comparativ cu perioada în care apărea în echipament sportiv. Mai mult, fanii au remarcat faptul că Svetlana Kuznetsova a transmis un mesaj important după ce a văzut echipamentele de joc pentru sezonul 2026-2027.

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„Am ajuns să înțeleg că un tricou este mult mai mult decât un simplu echipament”

„De-a lungul anilor petrecuți în sportul profesionist, am ajuns să înțeleg că un tricou este mult mai mult decât un simplu echipament pentru un atlet. Oferă încredere, confort și un sentiment de apartenență. Când fiecare detaliu este gândit cu atenție, te poți concentra pe deplin asupra jocului.

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Am participat la prezentarea noului echipament al celor de la Dynamo Moscova, creat de Bosco pentru sezonul 2026-2027. Atmosfera a fost incredibilă. Atât de mulți oameni și idei minunate s-au adunat. Colecția se bazează pe modelul în formă de V, inspirat din rombul lui Dynamo.

Simbolul clasic al clubului a primit o interpretare modernă și a devenit principalul element de design. Pe lângă echipamentul tradițional alb și albastru, echipa va juca în violet și negru. Echipamentul negru este dedicat legendarului Lev Yashin. Aș dori să subliniez abordarea echipei față de producție.

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Aceasta este a treia mea colecție cu Bosco și cunosc angajamentul lor față de calitate. Majoritatea echipamentelor sportive sunt create la propria fabrică Bosco din Kaluga. Acest lucru ne permite să controlăm întregul proces, de la dezvoltare până la controlul final al calității.

Dragă Bosco, felicitări pentru lansarea noii uniforme și pentru acest proiect minunat! Sunt sigur că va aduce echipei multe victorii”, a scris Svetlana Kuznetsova, pe contul de , în dreptul unor imagini. Astfel, fosta jucătoare de tenis se află într-o nouă etapă a existenței sale.

Rusoaica a trecut de la sportul de elită la proiecte de business. Până acum nu a organizat nicio ceremonie oficială de retragere, semn că a lăsat o mică portiță deschisă pentru un meci de adio. În altă ordine de idei, a primit o nominalizare istorică în ⁠International Tennis Hall of Fame. A cucerit 18 titluri WTA la simplu.

În concluzie, a reprezentat Rusia cu succes, câștigând de trei ori Cupa Billie Jean King. Svetlana Kuznetsova călătorește destul de mult în ultima perioadă. Totodată, vedeta și își împarte timpul liber între două mari orașe: Moscova și Dubai. Fosta sportivă este foarte activă în promovarea sportului în comunitatea sa.