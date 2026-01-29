O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor

ADVERTISEMENT

Internauții au reacționat în număr mare la adresa unei foste jucătoare de volei. Kayla Simmons, în vârstă de 30 de ani, face furori în online de fiecare dată când încarcă imagini. Iată care sunt ipostazele în care a apărut acum.

Cum a atras privirile o fostă voleibalistă

Kayla Simmons profită din plin de timpul liber după ce a decis să se retragă din activitatea competițională. Fosta voleibalistă călătorește destul de mult, perioada aceasta bucurându-se de vremea superbă din Malibu, California.

Frumoasa blondină poartă doar haine care o avantajează din toate punctele de vedere. Recent, , însă a primit milioane de aprecieri de la cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Acum, a intrat din nou în vizorul lor.

A reușit să facă senzație pentru că s-a afișat într-un costum de baie minuscul. E una dintre cele mai frumoase sportive de pe terenul de volei și cunoaște acest aspect bine. Fosta sportivă știe cum să se pună în valoare, dovadă .

Mai exact, a lăsat la vedere foarte multă piele. Kayla Simmons este conștientă de atuurile sale fizice, postând imagini care evidențiază trupul sculptat la sala de fitness. De asemenea, adoră să pozeze și strălucește în fața camerei de fotografiat.

Reacțiile stârnite de fosta sportivă

„Zile mohorâte în California”, este descrierea pe care a lăsat-o Kayla Simmons, retrasă din activitate în 2023, pe Instagram. „Nu e niciodată mohorât cu tine, Kayla”, este unul dintre comentariile fanilor.

Altcineva a scris: „Nicio zi cu tine n-ar fi mohorâtă”. Printre reacțiile urmăritorilor fostei jucătoare de volei se mai numără și: „Fata aia”, „Arăți atât de bine” , „Cea mai bună de la Universitatea Marshall” sau „Uimitoare”.

Blondina este una dintre cele mai frumoase sportive. Așadar, nu este deloc de mirare că are o comunitate mare în spațiul virtual. A devenit faimoasă la nivel internațional în perioada în care făcea parte din echipa de volei a Universității Marshall.

Ulterior, și-a încercat norocul ca model, realizând ședințe foto incendiare. În plus, și-a deschis un cont pe o renumită platformă pentru adulți, unde cei care o plac pot interacționa cu ea. Ei trebuie să plătească un abonament lunar.

Mai mult, fosta voleibalistă nu se concentrează doar pe autopromovare. Kayla Simmons se folosește în mod regulat de platformele de socializare pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la diferite probleme sociale.