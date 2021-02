O fostă miss, numită de PNL în Consiliul de Administrație al unui spital din Cluj. Ce studii are tânăra de 27 de ani

O fostă miss și patroana unei firme de hostesse a fost numită de PNL în Consiliul de Administrație al Spitalului de Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj. Tânăra are 27 de ani și este absolventă a două facultăți.

Claudia Ardelean a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Potrivit Știri de Cluj, frumoasa politiciană a fost iubita lui Mihai Seplecan, fostului președinte al Consiliului Județean Cluj.

Tânăra a absolvit Facultatea de Studii Europene, dar și Facultatea de Drept, ambele în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Ea a început cariera politică încă din anul 2014.

„E oficial! Azi, 08.02.2021 am semnat contractul de mandat in baza caruia imi voi exercita functia publica de reprezentant al Consiliului Judetean Cluj in Consiliul de Administratie al unui spital public din Municipiul Cluj-Napoca! Multumesc pentru incredere si sustinere Partidului National Liberal Cluj!”, a scris aceasta pe Instagram, conform sursei citate mai sus.

În vara anului trecut, tânăra a canditat pentru locul în Consiliul Local Cluj-Napoca. Ea a menționat că se simte onorată de acest lucru.

„Este o onoare pentru mine să fac parte din echipa PNL, structură în cadrul căreia sunt membru activ încă din anul 2014. Au trecut 6 ani de când fac parte din această echipă și de atunci răspund zi de zi noilor provocări prin implicare, solidaritate și o gândire liberală”, a scris Claudia Ardelean pe Facebook.

Tânăra este o membră activă a partidului. Acesta se dovedește împlicată în activitățile organizate cu diverse ocazii și a fost un spijin de nădejde și în campaniile electorale. Acesta are peste 35.000 de urmăritori pe Instagram.

Ea a distribuit și imagini în care apare alături de președintele PNL, Ludovic Orban. „Spitalul Regional de Urgență Cluj devine REALITATE sub guvernarea liberală! Împreună cu colegii de la TNL Cluj, prim-ministrul Ludovic Orban, Ministrul Transporturilor – Lucian Bode, Ministrul Sănătății – Nelu Tătaru, Ministrul Agriculturii – Adrian Oros, Primarul Municipiului Cluj-Napoca – domnul Emil Boc, candidatul PNL la Primăria Comunei Florești – Bogdan Pivariu, președintele Consiliului Județean Cluj – domnul Alin Tișe, prefectul județului Cluj – domnul Mircea Abrudean, parlamentarii PNL de Cluj, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca- Dan Tarcea, dar și alături de echipa liberală, am efectuat o vizită la amplasamentul proiectului Spitalului Regional de Urgență Cluj”, a explicat aceasta la momentul respectiv

În plus, Claudia Ardelean este patronul și managerul unei firme de hostesse. Acesta activează la nivel național.

