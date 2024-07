La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a ținut un discurs impresionant în ziua în care Mircea Lucescu împlinește 79 de ani. Gazda show-ului a prezentat și o fotografie-document cu legendarul antrenor.

O fotografie-document cu Mircea Lucescu în ziua în care împlinește 79 de ani. “Nici mie nu-mi vine să cred”

Luni, 29 iulie, Mircea Lucescu împlinește 79 de ani. Tehnicianul este o legendă pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel mondial, iar la această vârstă își dorește în continuare să antreneze.

De ziua sa, Horia Ivanovici i-a urat un călduros la mulți ani, alături de un mesaj impresionant. Gazda show-ului FANATIK SUPERLIGA a mărturisit și .

Totodată, moderatorul a prezentat și o fotografie-document cu legitimația de la Federația Română de Fotbal a lui Lucescu din 1961. Atunci când avea 16 ani și era jucător.

“Astăzi, marele Mircea Lucescu împlinește 79 de ani. Am vorbit cu domnia sa la telefon și i-am spus că nu îmi vine să cred că peste un an face 80 de ani. Și el îmi zice: ‘Păi dacă nu îți vine ție să crezi, nici mie nu-mi vine să cred. De aseară mă gândesc că mai am un an și fac 80’.

Asta e o poză inedită, emoționantă. Este o poză din 18 septembrie 1961. Așa arăta atunci Mircea Lucescu. Un antrenor fără pereche. Pentru mine, cel mai mare antrenor român din toate timpurile. Un tehnician complet și un caracter fantastic, un om minunat”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

“Poate îți dorești echipa națională”

“La mulți ani, Nea Mircea! Să fii sănătos și să ți se îndeplinească tot ce îți dorești. . Vedem ce se va întâmpla săptămâna aceasta.

Așa arăta Mircea Lucescu când era tânăr, în putere. Eu am o vorbă, aceea că cea mai grea boală e bătrânețea. Anii trec peste noi, ne albesc, ne mai aduc câte o durere și lucrurile se schimbă.

Încă o dată, la mulți ani, Mircea Lucescu! Mulți ani de acum să fii alături de noi și felicitări pentru carieră și pentru toată moștenirea pe care ne-o lași și care se va mări în anii ce or să vină”, a mai spus gazda show-ului de pe .

Mesaj de ziua lui Mircea Lucescu