O furtună a făcut ravagii în Italia. Mai mulți oameni au murit. Autoritățile au declarat starea de calamitate. Video

După ce în primăvară s-a confruntat cu o pandemie intensă de Covid-19 care a lăsat în urmă zeci de mii de morți, Italia este lovită în sezonul cald de furtuni devastatoare.

În ultimele zile, vremea extremă a produs pagube importante în ”Cizmă” și, din păcate, a ucis mai multe persoane.

Zone extinse din nordul și centrul Italiei au fost lovite de furtuni catastrofale, căderi masive de grindină și de inundații și viituri.

Vijeliile puternice, tornadele și grindina uriașă au pus stăpânire pe Italia. Vremea extremă a lovit multe zone din nordul și centru țării în ultimul weekend, lăsând în urmă cel puțin patru turiști morți și provocând daune pe scară largă. Din păcate, alertele meteo de vreme severă continuă și pentru următoarele zile.

Vreme extremă a fost raportată în weekend peste tot, din Tirolul de Sud, până în regiunea centrală a Lazio, în jurul Romei, unde cel puțin patru persoane au fost ucise în două incidente separate și mai multe sunt date dispărute.

În Toscana, două fete în vârstă de trei și 14 ani au murit sâmbătă seara când o tornadă a scos din rădăcină un copac într-un camping din Marina di Massa. În aceste condiții, după ce a vizitat zona, guvernatorul regiunii a declarat stare de calamitate.

De asemenea, doi turiști germani și-au pierdut viața duminică seara în timpul inundațiilor severe pe drumul de stat Brenner lângă Bolzano, Tirolul de Sud, relatează agenția de știri Ansa, citată de TheLocal.

Mașina în care se aflau aceștia s-a ciocnit cu un camion, iar doi dintre pasageri, un tată în vârstă de 45 de ani și bunica în vârstă de 67 de ani, au murot. Un băiat de șapte ani și bunicul său ar fi supraviețuit, în timp ce șoferul camionului nu a fost rănit.

Sursa citată mai notează că orașul Verona se pregătește pentru inundații puternice, după ce a fost lovit de mai multe valuri de vreme rea din 23 august, cu vijelii puternice și grindină uriașă care, de asemenea, au provocat pagube considerabile în zonă.

O autostradă care leagă Bolzano de San Michele a fost închisă o întreagă zi din cauza surupărilor de teren. Un sat întreg a fost evacuat din calea apelor în Regiunea Trentino Alto Adige. Oamenii se vor întoarce acasă atunci când zona va fi sigură din nou.

We’re so not used to this weather! 😰 #ClimateChange #trombadaria #Verona pic.twitter.com/glIX72db1J

ADVERTISEMENT

— Diana (@diana_MyIC) August 29, 2020