O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor

O gardiancă de la un penitenciar este la un pas de a-și risca libertatea. Femeia a recurs la un gest care o poate trimite în orice secundă în spatele gratiilor. Povestea pare scenariul unui film!

Gestul care o poate trimite pe gardianca unui penitenciar în spatele gratiilor

O femeie, angajată a unui penitenciar, riscă să își piardă libertatea. Tânăra în vârstă de 23 de ani este gardiancă, dar se pare că a încălcat una dintre cele mai importante reguli. Drept dovadă, este la un pas de a trece de partea cealaltă a gratiilor.

Megan Breen, angajată la HMP Usk, a recunoscut că a avut . Acest lucru este total intezis, însă tânăra nu a ținut cont de reguli. Fără să conștientizeze pericolul, pasiunea sa pentru deținut o poate priva în orice secundă de libertate.

Inițial, Megan Breen a negat orice legătură cu deținutul în cauză. Totuși, dovezile arată că cei doi au avut o relație care a durat aproape trei luni. În tot acest timp, compartamentul femeii a fost complet opus față de ceea ce stipulează funcția ocupată.

Potrivit conducerii penitenciarului, Megan a încălcat încrederea publicului în funcția deținută, din cauza relației pe care a avut-o cu bărbatul din închisoare. Tânăra de 23 de ani a fost eliberată pe cauține, însă asta nu înseamnă că a scăpat complet de pericol.

Megan Breen riscă să ajungă în spatele gratiilor când va veni în fața instanței pentru a-și afla sentința. Judecătorul Carl Harrison a cerut realizarea unui raport înainte de pronunțarea sentinței, declarând că toate opțiunile de pedeapsă „rămân în picioare”.

Tânăra de 23 de ani nu este singura care a avut o aventură cu un deținut

Deși contravine regulilor, se pare că aventurile dintre personalul penitenciarelor din Gwent și deținuți nu sunt o practică nouă. De-a lungul timpului, au fost descoperite mai multe astfel de relații, iar angajații au fost pedepsiți pe măsură.

Potrivit Ministerului Justiției, în decursul unui singur an, între 2023 și 2024, 19 angajați ai penitenciarelor din Gwent au fost acuzați de abuz în serviciu. Potrivit datelor, este cel mai mare număr de astfel de cazuri din ultimul deceniu, ceea ce reprezintă o adevărată îngrijorare pentru autorități.

Anul trecut, o altă angajată a penitenciarului HMP Pentonville a fost prinsă în timp ce avea o relație cu unul dintre deținuți. Aceasta a fost condamnată la un an de închisoare din cauza legăturii amoroase cu deținutul.

În același an, o altă angajată a penitenciarului a fost condamnată la 21 de închisoare după ce s-a stabilit că a fost . Tânara de 26 de ani, mama a doi copii, a picat în plasa bărbatului aflat în spatele gratiilor.

Potrivit judecătorului care s-a ocupat de caz, angajata pe numele ei Katie Evans a întreținut relații intime cu deținutul Daniel Brownley, între cei doi fiind înregistrate peste 140 de convorbiri telefonice. Femeia i-a transferat bani deținutului și i-a oferit informații secrete din interiorul închisorii.

Închisoarea de categoria C HMP Usk și închisoarea deschisă HMP Prescoed, ambele din Gwent, găzduiesc sute de deținuți. Până acum, aici au fost semnalate cele mai multe încălcări de regulament din partea personalului, potrivit .