O glorie a Craiovei Maxima acuză LPF: „O discriminare!” Ce spune despre meciul cu CFR Cluj. Exclusiv

Pandemia de coronavirus a produs multe schinbări în cadrul campionatului României. Pe lângă protocolul incredibil care trebuie respectat de cluburi, LPF a luat și alte măsuri care sunt mai puțin cunoscute.

Fotbalul din primă ligă s-a reluat după aproape trei luni de pauză, dar cu stadioanele goale. Liga Profesionistă de Fotbal face presiuni pentru ca fanii să fie lăsați să-și încurajeze echipa favorită.

Un jucător cu peste 350 de meciuri în prima ligă a României acuză conducătorii fotbalului românesc de discriminare. FANATIK a stat de vorbă cu acesta și vă prezintă motivele care au stat la baza acestei declarații.

Aurel Beldeanu acuză că nu mai este lăsat să fie observator și consideră că este discriminat

Component al perioadei de glorie a „Craiovei Maxima”, Aurel Beldeanu, 69 de ani, este observator de joc în Liga 1, însă spune că nu a mai fost delegat de foarte mult timp, iar conducătorii fotbalului românes i-au transmis că nu va mai primi niciun meci până la finalul sezonului: „Nu m-au mai delegat la meciuri ca să mă protejeze, chipurile. Cei peste 65 de ani nu mai sunt lăsați în acest sezon. Păi eu sunt mai sănătos decât muți dintre cei care sunt lăsați.

M-au sunat să-mi spună acest lucru. Nu am nevoie de protejarea lor. Eram programat la meciul Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaș, atunci când s-a întrerupt, dar la reluare m-au anunțat că m-au schimbat. Este o rușine, nici nu știu ce să zic. Eu sunt foarte bine, mă simt sănătos, nu am nicio problemă.

Cum adică să faci așa ceva? Noi, cei peste 65 de ani, nu mai avem voie la nimic? Pur și simplu este o discriminare! Au spus că mă vor delega din sezonul viitor, dar poți să știi ce se întâmplă? Sunt obligat să trăiesc dintr-o pensie”, a declarat Aurel Beldeanu în exclusivitate pentru FANATIK.

Beldeanu are în palmares două titluri de campion al României și 4 Cupe ale României cu Universitatea Craiova. În total, în divizia „A”, are 354 de apariții și 78 de reușite, iar în Europa a jucat pentru Știința în 28 de meciuri, marcând de 5 ori. Cel poreclit „Vulpea” a strâns și 19 selecții la echipa națională a României.

Titlul așteptat de 29 de ani depinde de meciul cu CFR Cluj

Duminică, de la ora 20:00, pe stadionul „dr. Constantin Rădulescu”, CFR Cluj primește vizita Universității Craiova în cel mai important meci al sezonului. Aurel Beldeanu consideră că acest meci va decide și cine va fi campioană în acest an competițional: „Este ‘to be or not to be’. Dacă Universitatea câștigă, se joacă campionatul, dar dacă CFR bate, ei devin campioni. Dacă va fi egal, eu cred că încă vom rămâne în joc. Eu am încredere că de la mijloc în sus va fi bine. Trebuie ca fiecare jucător să-și facă datoria.

Dacă se vor recupera cei doi din apărare, vom fi ok. Totuși, defensiva a fost modestă în acest sezon. Chiar și Nicușor Bancu face greșeli pe faza de apărare. Fundașii centrali nu se sincronizează cum trebuie în anumite momente, sunt probleme mari.” a declarat Beldeanu pentru FANATIK.

Întrebat cum va fi dacă Știința va pune mâna pe cel mai important trofeu din fotbalul românesc, legenda Craiovei nu a stat pe gânduri și a spus: „Ar fi superb ca Universitatea Craiova să câștige campionatul! Stau și mă gândesc că ultima etapă va fi pe ‘Ion Oblemenco’, acel meci cu CFR și dacă sunt șanse, eu cred că stadionul va fi plin.

Nu contează dacă ne lasă pe stadion, va fi nebunie. Îți dai seama, vom face orice ca să intrăm pe stadion. Eu nu știu ce să mai zic cu regulile astea. Unii au voie să stea, alții nu. Eu cred că ceea ce au făcut fanii a fost o manifestare de încredere și bucurie. Facem tam-tam din nimic, dar așa suntem noi, românii”, a mai adăugat „Vulpea”.

