O glorie a Craiovei Maxima intervine în scandalul dintre Aurel Țicleanu și Nicolae Negrilă: „Oamenii spun multe în funcție de conjunctură”

Aurel Beldeanu, una dintre legendele Craiovei Maxima, a ținut să intervină în scandalul iscat între Aurel Țicleanu și Nicolae Negrilă. De la ce a pornit totul?
19.05.2026 | 11:02
Aurel Țicleanu și Nicolae Negrilă s-au contrat în spațiul public pe tema Universității Craiova. Foto: colaj Fanatik.
Universitatea Craiova a cucerit titlul în SuperLiga, după o victorie fără istoric în „finala” campionatului cu Universitatea Cluj, scor 5-0. Aurel Țicleanu, fostul mare fotbalist al alb-albaștrilor, a inflamat spiritele chiar înainte ca oltenii să pună mâna pe râvnitul trofeu. Fostul mijlocaș a precizat că oltenii ar fi cucerit primul titlu din istorie.

Aurel Beldeanu intervine în scandalul dintre Aurel Țicleanu și Nicolae Negrilă

Nicolae Negrilă, coleg de generație cu Aurel Țicleanu atât la Universitatea Craiova, cât și la naționala României, a răbufnit după ce a auzit declarațiile oferite de Aurică Țicleanu în spațiu public și a reacționat extrem de dur. Aurel Beldeanu, o altă legendă a Craiovei Maxima, a intervenit și a comentat disputa în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu vreau eu să intru în asta. Răutăți… Îi trece și lui Negrilă. Acuma oamenii vorbesc și spun multe în funcție de conjunctură și nu are rost să fim noi acuma supărați. Vârsta nu ne mai permite să fim supărați unul pe altul. Aurică Țicleanu e prietenul meu de o viață și îl așteptăm să sărbătorească împreună cu noi. Nu se pune problema. E bine primit și binevenit. Eu am vorbit cu Aurică și mi-a explicat. A zis că a fost greșit înțeles”, a declarat Aurel Beldeanu pentru FANATIK.

Cum au sărbătorit legendele Craiovei câștigarea titlului

Craiova a fost capitala fotbalului din România în ultimele zile. Petrecerea a fost în toi pentru olteni după câștigarea atât a titlului, cât și a Cupei României. Aurel Beldeanu, care a adunat 18 apariții la naționala României, a dat detalii despre sărbătoarea alb-albastră. „Este o atmosferă excelentă la Craiova și toată lumea e fericită în sfârșit.

Am sărbătorit alături de foștii colegi și ne-am bucurat împreună. Am zis 2-0, dar uite că ăsta a fost scorul doar la pauză. A fost o zi extraordinară și am trăit un sentiment de mare fericire. Este un moment prielnic dar depinde doar de ei și au cele mai condiții de pregătire din România. Fără asta nu poți să faci față în ziua de azi. Salariile la zi, terenuri excelente de antrenament, salarii și buget pe măsură și acum ei trebuie să joace să facă performanțe și mai mari și să câștige și mai mult”, a mai spus Aurel Beldeanu.

Jucătorul pe care Aurel Beldeanu l-ar transfera la Universitatea Craiova

Aurel Beldeanu a comentat actualul lot al Universității Craiova, vorbind despre plecarea dezvăluită în exclusivitate de FANATIK a lui Vasile Mogoș. În schimb, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima a făcut un exercițiu de imaginație și a dezvăluit că l-ar transfera în Bănie pe Andrei Coubiș, fundașul central de la U Cluj.

„Mogoș are și el o vârstă și e normal dacă vrea să se întoarcă în Italia la familie și și-a făcut datoria la Craiova. Se mai aude și de alte plecări, dar cine va fi se duce pe bani frumoși. Eu l-aș la pe Coubiș la Craiova, e un jucător de perspectivă foarte bun. L-aș vedea la Craiova. Vrem să îi vedem acum în preliminariile Champions League.

Trebuie să mergem și noi în grupele unei competiții europene. Am fost aseară prezent în piață alături de nepotul meu și i-am felicitat pe băieți. Rădoi are și el meritul lui și așa e frumos și elegant să spunem asta. El a pornit campania asta, dar marele merit e al jucătorilor. La nivelul ăsta contează doar valoarea, nu antrenorii îi fac mari pe jucători, ci invers.

Dintre jucătorii tineri îmi place Matei, care a făcut mari progrese. Și Băsceanu ar trebui să joace mai mult. Eu am jucat la 17 ani și ar trebui și ei să primească mai multe minute”, au fost declarațiile lui Aurel Beldeanu.

  • 75 de ani este vârsta lui Aurel Beldeanu, fostul jucător al Craiovei Maxima
  • 2 Cupe ale României are în palmares Aurel Beldeanu cu Universitatea Craiova
