O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate

O grădină zoologică din Europa a luat o decizie importantă, menită să producă o schimbare importantă. Mai exact, le cere proprietarilor de animale de companie să le doneze. Motivul? Pentru a fi folosite ca hrană pentru prădătorii din grădina zoologică.

O grădină zoologică din Danemarca are o cerință deosebită

să le doneze. Scopul?! Animalele ar urma să fie hrană pentru prădători. Este vorba despre grădina zoologică Aalborg, deschisă în 1935, care adăpostește peste 1.500 de animale din 126 de specii. Reprezentații grădinii zoologice au declarat că încearcă să imite „lanțul trofic natural” al animalelor aflate în grija sa, hrănindu-le cu „pradă întreagă” pentru scopuri de „bunăstare”.

Organizația a sugerat că puii, iepurii și porcușorii de Guineea reprezintă o parte „importantă” din dieta prădătorilor săi. Potrivit declarațiilor reprezentanților grădinii zoologice, o mare parte din prădători include tigri și lei, iar animalele donate ar face diferența. Animalele beneficiază de condiții extraordinare și au la dispoziție opt hectare de teren.

„Animalele sunt eutanasiate cu blândețe de către personalul instruit și apoi folosite ca hrană. Astfel, nimic nu se irosește și asigurăm comportament natural, nutriție și bunăstarea prădătorilor noștri.”, a anunțat contul oficial de Instagram al grădinii zoologice, postat alături de o imagine cu o pisică sălbatică care își arată dinții.

Grădina zoologică din Danemarca are 400.000 de vizitatori

Grădina zoologică a inclus și un link către o pagină web cu mai multe informații. Grădina zoologică a precizat și că acceptă și „cai vii, pe care îi eutanasiază și îi sacrifică pentru hrană”.

„Dacă aveți un animal sănătos pe care trebuie să-l dați din diverse motive, nu ezitați să ni-l donați. Nevoile noastre variază pe parcursul anului și este posibil să existe o listă de așteptare.”, a transmis grădina zoologică prin postări pe Instagram și Facebook.

Înainte ca proprietarii de cai să ia legătura cu , trebuie îndeplinite mai multe condiții. Și anume, calul trebuie să aibă o înălțime maximă de 147 cm, trebuie să aibă pașaport de cal și trebuie să fie într-o stare sigură pentru transport, fără tratament pentru vreo boală în ultimele 30 de zile.

„Calul va fi adus viu la Aalborg Zoo, unde va fi eutanasizat de către un îngrijitor și un veterinar și apoi sacrificat. De asemenea, acceptăm pui, iepuri și porcușori de Guineea în zilele lucrătoare între orele 10:00 și 13:00, dar nu mai mult de patru deodată.”, a declarat grădina zoologică.