„O înfrângere care agită puțin apele”. Robert Niță vorbește despre urmările din culise ale derby-ului CFR – Rapid 3-0. Ce i-a spus Petrila. Exclusiv

Rapid, liderul campionatului, a cedat în deplasarea cu CFR Cluj. Ardelenii s-au impus acasă cu 3-0 spre surprinderea multora. Robert Niță a spus ce efecte a produs acest rezultat în tabăra giuleștenilor.

Robert Niță a spus ce înseamnă pentru Rapid eșecul cu CFR Cluj

Rapid venea după o serie foarte bună în campionat și avea ambiția de a se impune și la CFR Cluj acasă. Nu a fost așa, ardelenii reușind să câștige la un scor de neprezentare după o prestație foarte bună.

Robert Niță a vorbit despre din și a spus cât de mult a afectat starea echipei înfrângerea categorică suferită în deplasare.

„Primind gol, automat te deschizi. Rapidul mai fusese condusă de-a lungul campionatului de trei ori, meciuri în care reușise să câștige câte un punct în fiecare dintre ele. Automat încerci să forțezi, ai văzut și Gâlcă reacționează imediat, face niște schimbări și la calitatea pe care au jucătorii CFR-ului, îți asumi un risc să lași jucători 1v1 în treimea proprie și acolo ei au calitatea necesară să facă diferența.

E o înfrângere care agită un pic apele și agită un pic apele de ce? Nu este atât de deranjant că ai pierdut, pentru că pe durata unui campionat vin și astfel de momente. Cred că este mai deranjant modul în care ai făcut-o. Te bate CFR-ul, lăsând la o parte calitatea lor individuală și jocul foarte bun al unor jucători, te bate în primul rând la atitudine.

Aici e un pic deranjant pentru că veneai din postura de lider al campionatului cu istoricul gestionării partidelor după întreruperea pentru echipa națională în precedentele două întreruperi cu o continuitate în rezultate și sfârșitul primei reprize sau a doua parte a primei reprize îți dădeau speranțe că Rapidul poate scoate un rezultat bun! O înfrângere cu 3-0 agită apele”, a spus inițial Robert Niță.

Detalii din vestiarul Rapidului. Ce i-a spus Claudiu Petrila lui Robert Niță

Ulterior, Robert Niță a dezvăluit și ce a discutat imediat după meci cu Claudiu Petrila, autorul unei mari ratări. Fostul atacant al giuleștenilor a dezvăluit că tânărul fotbalist român a fost extrem de dezamăgit că nu a reușit să marcheze și că nu a fost afectat deloc de faptul că a fost înlocuit de Costel Gâlcă.

„Am vorbit cu Claudiu chiar aseară, imediat după meci. Nu se vede pe transmisiune, dar el bate palma cu Costel, Costel îi zice bravo. Mi-a zis că nu a fost în gândul lui și în capul lui să protesteze la adresa schimbării sau să fie deranjat că el a fost scos. Și spune la un moment dat, și asta este îmbucurător, până la urmă este mai puțin important dacă mă scoate pe mine sau pe altcineva. Important este să ne menținem acolo sus, să câștigăm.

Era supărat că a zis că din 10 acțiuni, el de șapte ori marchează, o dată o dă în fața porții. Și acum când era mai mare nevoie, 0-0, o atinge și portarul. Eu cred că dacă nu atinge portarul, eu în primă fază nu am văzut că o încetinește puțin portarul mingea și după fundașul celor de la CFR o scoate de pe linia porții”, a mai spus fostul atacant al Rapidului la FANATIK SUPERLIGA.