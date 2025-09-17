News

O întreagă familie a pierit în accidentul din Argeș. Mama, tatăl și fata acestora nu au avut nicio șansă. Foto

Accidentul cumplit petrecut miercuri în județul Argeș, mai exact în Bascov, s-a soldat cu moartea a trei persoane. O întreagă familie, mama, tatăl și fata, a pierit.
Adrian Baciu
17.09.2025 | 17:03
O intreaga familie a pierit in accidentul din Arges Mama tatal si fata acestora nu au avut nicio sansa Foto
Accidentul cumplit din Argeș, urmări cumplite: o întreagă familie a pierit. Sursa foto: Se Întâmplă în Vâlcea / colaj Fanatik

În accidentul tragic care a avut loc miercuri, la orele dimineții, în județul Argeș, pe raza localității Bascov, o întreagă familie a fost nenorocită. Mama, tatăl și fata acestora nu au avut nicio șansă și au murit pe loc după impact.

Urmările accidentului cumplit din Argeș: o întreagă familie a murit. De unde erau victimele

O nouă zi tragică pe șoselele din România. În județul Argeș, destinul unei familii a fost spulberat într-o clipă. Două femei și un bărbat au murit, în această dimineață, pe DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea. Chiar în zona localității argeșene Bascov, o mașină și un autocamion au intrat într-un impact deosebit de puternic.

Imediat după coliziune, în localitatea argeșeană au intervenit pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de două echipaje SAJ. Din păcate, pentru pasagerii din mașină nu s-a mai putut face nimic. Trei oameni au fost declarați decedați.

Între timp, încep să apară informații în legătură cu victimele accidentului. Din datele furnizate de presa locală aflăm că o întreagă familie se afla în mașina care a intrat în coliziune cu autocamionul. E vorba de doi soți și de fiica lor, notează ZiarObiectiv.

Bărbatul de 62 de ani, care se afla la volan, soția sa de 59 de ani, aflată pe bancheta din spate, și fata de doar 35 de ani, care stătea în față, nu au avut nicio șansă de scăpare. Au murit pe loc după ce au fost prinși între fiarele mașinii.

Cei trei locuiau în Pitești și se îndreptau în această dimineață către Vâlcea. Un alt membru al acestei familii a rămas acasă. Acum, acesta a rămas orfan de ambii părinți și fără sora sa.

Cum s-a produs tragedia rutieră din Argeș

Ancheta acestui tragic accident este în derulare. Șoferul autocisternei implicate în eveniment le-a spus oamenilor legii că bărbatul aflat la volanul mașinii ar fi avut viteză. Șoferul mai notează că a văzut mașina rotindu-se pe șosea și venind spre el. Spune că nu a avut timp să evite impactul.

După acest accident a fost deschis un dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs impactul. Polițiștii din Argeș au precizat că șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest. A rezultat că nu consumase alcool.

