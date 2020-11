O învățătoare din Brașov avertizează: „Alfabetul nu se învață online”

Începând de luni, 9 noiembrie, școlile din întreaga țară vor funcționa doar în sistem online, cum s-a întâmplat și în primăvară, când președintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgență pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Ați crede, probabil, că autoritățile au învățat din greșelile trecutului și au reușit să asigure toate condițiile de care au parte elevii din toate celelalte state europene.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ei bine, „realitatea din teren” ne izbește în plin și ne demonstrează cu vârf și îndesat că lucrurile nu stau deloc așa. În zonele în care conexiunea la internet și device-urile de ultimă generație nu apar decât în visele copiilor care își doresc un viitor mai bun, „alfabetul nu se învață online”.

O spune cu amărăciune Florentina Tituleac, învățătoarea care încearcă să facă în așa fel încât imposibilul să devină posibil pentru micuții din Gârcini, cartierul din Săcele, județul Brașov unde viețuiesc cele mai compacte comunități de romi din Europa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mărturia unei învățătoare din Brașov. Încearcă să predea online copiilor, deși mulți dintre ei nu au semnal la telefon

„Sunt învățătoare la clasa a II-a, într-o școală din Gârcini, Brașov. Localitate cu una dintre cele mai compacte comunități cu origini rome din Europa. Clasa a doua am început-o cu alfabetul. Doar în 11 dintre familiile elevilor mei există telefon mobil.

Chiar și pentru cei care au, este inutil uneori, fiindcă nu există semnal peste tot. Jumătate dintre părinți sunt analfabeți și nu au cum să își ajute copiii la învățarea lecțiilor, online sau offline, iar mulți alții nu se descurcă să-i sprijine nici la exerciții din abecedar.

ADVERTISEMENT

Mi-am dorit foarte mult să ne întoarcem la școală. În martie, când s-au suspendat cursurile, am așteptat cu nerăbdare trecerea celor 14 zile pentru a mă revedea cu elevii mei. Am crezut până în ultima clipă că voi reuși să-i învăț tot alfabetul în clasa I.

Nu a fost să fie, așa că m-am apucat de proiectat lecții online pentru copiii dintr-o comunitate în care nu există semnal la telefonul mobil. Am avut două grupuri, pe Facebook și pe Whatsapp, unde am trimis sugestii de activități cât am fost în carantină, m-am înregistrat citind povești și am căutat pe internet cea mai ușoară rețetă de făcut plastilină acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primeam trei-patru fotografii pe zi de la elevi cu ceea ce au mai lucrat, alături de întrebarea „doamna, dar când ne întoarcem la școală? În mai toate familiile din Gârcini se găsesc patru-cinci copii sau chiar mai mulți, iar locuințele nu au mai mult de una-două camere.

Înainte de pandemie, copiii își făceau temele într-un colț de cameră, în timp ce mamele lor găteau sau făceau curățenie. De multe ori s-au întors la școală cu caietele stropite de apa cu care spăla mama vasele sau mâzgălite de frații mai mici. Nici nu vreau să-mi imaginez ce haos ar crea o tabletă în casă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În alte familii, părinții sunt analfabeți. Nici măcar nu știu să-și scrie numele. La ședințe, eu le scriu numele în procesele-verbale, iar ei doar semnează. Astfel de părinți nu și-ar putea niciodată ajuta copiii să învețe o literă nouă.

În cazul lor, mă mulțumesc că-i trimit pe copii zi de zi la școală. Chiar și în cazul părinților care și-au dat interesul, unele lucruri (chiar lucruri de bază, de clasa I) sunt peste puterile lor.

ADVERTISEMENT

Dacă intrăm în scenariul roșu, am deja pregătite kituri pentru copii. Sun acasă săptămânal, sub diferite pretexte, pentru a mă asigura că niciun număr de telefon nu se schimbă fără să fiu anunțată. Am încurajat părinții să-și descarce whatsapp-ul și deja ne-am adunat vreo 15 acolo – cam jumătate din toată clasa. Cu alți părinți țin legătura telefonic.

Pe o elevă, care nu are telefon, o ține la curent o colegă cu mesajele pe care le trimit. Cu un elev – la fel, fără telefon – țin legătura prin sora lui, pe Facebook – nici ea nu are telefon, dar îl folosește ocazional pe al unei vecine. Mai am de găsit soluții pentru câțiva, dar, oricum, acum sunt pregătită să ne închidă”, a relatat învățătoarea pentru pentru Școala 9 BRD.