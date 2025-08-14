O învățătoare din Timiș a murit după ce a aflat că rămâne fără post. A făcut AVC, stresată fiind de schimbările din Educație

Noile schimbări din Educație au avut un impact dramatic într-o școală din Timiș. O învățătoare a murit la scurt timp după ce a aflat că va rămâne fără loc de muncă. Potrivit colegilor, femeia fusese informată de director că singura alternativă pentru a-și continua activitatea era la zeci de kilometri distanță de casă.

O învățătoare de 56 de ani a murit. Se stresa din cauza schimbărilor din Educație

La doar câteva minute după discuție, a suferit un și a decedat. „Cel mai abitir mă strivește roata aia zimțată a gândului care nu mă părăsește de câteva zile: colega noastră din Timiș, doamna învățătoare care, după ce a aflat de la director că nu mai are post și că cel mai apropiat ar fi la zeci de kilometri distanță, a ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”, a povestit Nadia Baloteanu.

pentru completarea unei catedre, ceea ce a declanșat un val de recalculări în școli. Directorii fac și refac schemele orare, adunând ore din diverse specializări pentru a asigura norma completă profesorilor titulari.

Schimbările din Educație îi afectează grav pe profesori. Stresul este la cote maxime

În școlile mici, diferențele minore, cum ar fi numărul elevilor dintr-o clasă, pot decide dacă o structură poate face față sau va fi închisă. Din cauza acestor schimbări, cadrele didactice se confruntă cu un stres contact și se tem că pot rămâne fără locuri de muncă.

Învățătoarea din Timiș, care preda într-o astfel de școală mică, se temea că unitatea școlară va fi închisă, iar elevii mutați la o altă unitate de învățământ dintr-o localitate din apropiere. Acest lucru însemna că zilnic, femeia trebuia să facă naveta pe distanțe mari.

La începutul lunii iulie, în timp ce scenariile de reorganizare erau discutate intens, femeia a suferit un AVC și a intrat în comă. A murit după aproximativ două săptămâni, spune directoarea școlii în care învățătoarea cu peste 30 de ani de experiență preda.

„A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit!”

Învățătoarea din comuna Jena, județul Timiș, nu avea probleme medicale vizibile și era cunoscută de colegi ca fiind o persoană foarte calmă. Nu avusese concedii medicale, iar în ultimele zile de viață își făcuse planuri să rămână la catedră încă doi ani, până la pensionare.

Femeia nu avea probleme medicale și voia să se pensioneze în doi ani

Directoarea Școlii Găvojdia, de care aparține unitatea din Jena, spune că învățătoarea se stresa foarte tare, la fel ca tot personalul din învățământ. Cu câteva zile înainte de AVC, aceasta îi spunea directoarei că ar accepta să predea la Găvojdia, dar nu în altă localitate, pentru că nu dorea să se întoarcă acasă târziu. Era pregătită să ceară concediu fără plată dacă i s-ar fi cerut să meargă în altă parte.

„Avea ea un stres că trebuie să plece din Jena, unde avea domiciliul, să vină la Gavojdia. Șocul este. Stai, ai încheiat școala, totul este OK… Adică nimeni nu se aștepta chiar de pe o zi pe alta să se facă schimbările. Aici eu zic că e problema și e șocul pentru fiecare dintre noi. Când auzi: 20 de ore, îmi mai trebuie două ore, oare le am? Oare unde trebuie să mă duc? Se mărește numărul de copii din clase. Oare, dacă nu am atâția cât îmi zic ei, oare mă comasează, oare mă bagă la simultan?”, a explicat Emilia Goian pentru