O învățătoare din Vâlcea, acuzată că a pierdut banii elevilor la cazino. Ce spun părinții despre situație

O învățătoare din Râmnicu Vâlcea este acuzată că a pierdut la cazino sume de bani importante, pe care le împrumutase chiar de la părinții elevilor pe care-i avea la clasă. Cadrul didactic s-a ales cu dosar penal pentru fapta sa.

Acuzațiile au fost lansate de mai mulți părinți după ce au aflat că aceasta obișnuia să fure din magazine diverse păpuși pe care le ascundea subtil în propria geantă, însă de fiecare dată ajungea la casă cu un produs mai ieftin pe care-l achita.

Potrivit timpuldevâlcea.net, părinții au recunoscut-o imediat pe învățătoarea care fura jucării din mall-ul din oraș, aceștia mărturisind că femeia le-a cerut în repetate rânduri bani cu împrumut pe care obișnuia să-i bage la jocurile de noroc.

Învățătoare din Vâlcea, acuzată de furt. Femeia le cerea părinților bani cu împrumut

„Eu i-am dat în repetate rânduri bani pentru că plângea și îmi spunea că are mari probleme. Ba că fratele ei a fost amendat în Germania, ba diverse probleme. Nu mi-a dat banii înapoi. Am urmărit-o într-o zi. Am văzut-o cum intra la jocurile de noroc”, spune mama unei eleve, notează cancan.ro.

Conducerea școlii unde lucrează învățătoarea din Râmnicu Vâlcea susține că de patru ani femeia este o împătimită a cazinourilor, lucru confirmat și de părinții unor elevi, care s-au trezit că nu mai primesc banii înapoi de la cadrul didactic.

Comisia de disciplină s-a întrunit zilele acestea, învățătoarea fiind suspendată temporar din funcție. Cel mai probabil se va ajunge și la desfacerea contractului de muncă, mai ales că oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele ei.

„I s-a întocmit dosar penal pentru furt. Dosarul a fost înaintat instanței”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Cătălin Udrea, mai arată sursa menționată anterior.

Conform unor informații din cadrul anchetei, învățătoarea a fost de patru ori în comisia de disciplină, colegii săi cunoscând inclusiv faptul că avea datorii la cămătari și poprire pe salariu după ce a fost executată silit de judecători.

Până la acest moment învățătoarea acuzată de furt din magazine nu a oferit nicio declarație. Femeia refuză să comenteze faptele care i se aduc.

