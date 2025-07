O ispită de la Insula iubirii 2025, urmărită de un obsedat pe străzi. Cum s-a încheiat totul: „M-a filat încă din autobuz”. Exclusiv

O ispită de la Insula iubirii 2025 a fost urmărită pe stradă de un bărbat care a făcut o obsesie pentru ea. A pus ochii pe blondină încă din autobuzul cu care mergea, ajungând în spatele ei până în fața blocului în care locuia.

Nicoleta Balint, căci despre ea este vorba, după Insula iubirii cu o altă ispită masculină, Andrei, zis Andrew, ne-a povestit că de la acel episod neplăcut pe care l-a trăit în Cluj Napoca, de unde e, poartă mereu la ea un spray cu piper pentru autoapărare și rareori iese neînsoțită în anumite locuri.

„Am fost urmărită pe stradă. Am un spray de atunci pe care îl țin cu mine. Fiind fată, nu știu, în orice oraș mi-e frică să merg singură. Treaba asta mi s-a întâmplat chiar în Cluj. Mi-ar fi frică să mă deplasez singură, pentru că din păcate trăim într-o lume în care nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Eu nu îl cunoșteam pe cel care mă urmărea. Mi-am dat seama că mă urmărește, pentru că s-a dat jos, unde m-am dat jos și eu, m-a filat încă din autobuz.

Se uita după mine, a mărit pasul în momentul în care am făcut-o și eu și a ținut-o până am ajuns la bloc. Nu am sunat la poliție, pentru că nu cred că m-ar fi luat în serios. Din păcate până nu îți dă cineva în cap, polițiștii nu intervin, ăsta e adevărul. A doua zi nu m-a mai urmărit. I s-a pus atunci pata pe mine și din fericire nu a mai continuat să mă urmărească”, a dezvăluit frumoasa ispită de la Insula iubirii 2025, pentru FANATIK.

Nicoleta Balint și-a anunțat apropiații că pleacă la Insula abia când era pe aeroport

ne-a vorbit și despre experiența de la Insula iubirii. A mărturisit că nu le-a spus apropiaților că pleacă în decât abia când se afla deja pe aeroport, gata de îmbarcare.

„Sunt de fel o persoană foarte calculată și reținută și voiam să ies din zona mea de confort. Am vrut să văd dacă fac față și cred că am făcut față. Am bifat tot ce a ținut de mine și ce mi-am dorit. Prietenele mele au fost puțin, așa… N-au înțeles de unde până unde să vin ca ispită. În noaptea respectivă, când am zburat spre Thailanda, am sunat pe toată lumea și le-am zis că eu sunt în București și o să plec.Nu voiam să mă las influențată, să mă întorc de la gândul că vreau să plec”, ne-a relatat Nicoleta.

Ispita de la Insula iubirii ne-a mai spus că i-a fost destul de greu să își intre în rol, căci niciodată nu a fost în ipostaza de a aborda ea bărbații. În cele din urmă, s-a descurcat. De asemenea, ne-a recunoscut că e destul de geloasă, iar dacă partenerul nu o pune pe primul loc despărțirea e garantată.

Blondina recunoaște că e geloasă și posesivă

„Pentru noi, femeile, e destul de greu să ispitim, pentru că suntem abordate. În viața de zi cu zi, nu mă văd nevoită să mă duc să ispitesc un bărbat și atunci a fost o situație nouă pentru mine să vin să abordez bărbatul din fața mea.

Dacă vreau să aflu ceva, aflu. Niciodată nu mă combin cu cineva care are relație. Infidelitatea pentru mine este și psihică. Odată ce un bărbat e implicat într-o conversație cu altă domnișoară e infidelitate și acolo punct. Tind să cred că sunt geloasă și posesivă, dar doar cu motiv.

Dacă îți dai seama că nu rezonezi cu o persoană, trebuie să te desparți. Nu mi-ar plăcea să pierd timpul cu cineva. Dacă nu primesc atenție, dacă nu mă simt pusă pe locul unu… Eu fiind și Rac pun mereu partenerul pe primul loc. Mă gândesc la ce i-ar plăcea, ce nu i-ar plăcea și vreau la fel, să simt că sunt prioritizată”, a încheiat Nicoleta dialogul purtat cu FANATIK.