Bianca Roman, o ispită celebră care a făcut senzație la ”Insula Iubirii”, a făcut publice primele imagini cu tatăl fiicei sale.

Bianca Roman, ispita care a făcut senzație la ”Insula Iubirii” cu formele ei, a devenit, acum patru ani, mama unei fetițe, Francesca, dar a preferat, din motive obiective, să țină ”la secret” numele tatălui fetiței.

”Am decis să îi las să se apropie. Nu sunt împreună cu tatăl ei, dar pentru Francesca am acceptat să îi las să se vadă. Ne înțelegem bine, dar la mijloc e vorba, totuși, despre copilul nostru”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Bianca Roman, ispita de la ”Insula Iubirii”.

Bianca Roman, dezvăluiri despre tatăl secret al fiicei sale

Mai mult, ne-a explicat Bianca Roman, decizia de a își lăsa fetița alături de tatăl biologic a venit după ce între cei doi adulți a intervenit o discuție cu privire la copil.

”Între noi nu se pune problema de vreo împăcare, de o relație. Pe noi ne leagă strict copilul și ne înțelegem mai bine așa. Suntem amici pentru copil, discutăm despre creșterea ei, dar atât”, a spus, pentru FANATIK, Bianca Roman.

În altă ordine de idei, ne-a dezvăluit Bianca Roman, de ceva vreme este singură și fericită, ispita preferând să nu se lase angrenată în vreo relație de amor, mai ales că ultima experiență avută, una care s-a terminat după o logodnă anunțată cu surle și trâmbițe, i-a lăsat un gust amar.

Bianca e Roman e singură, dar nu… disponibilă

”Sunt singură, sunt fericită, sunt liberă. La 35 de ani pot spune că mă simt mai bine ca niciodată, prefer să nu am un iubit – e mai bine cu mai mulți (râde, n. red) -, să nu am niciun fel de obligații. Mă concentrez asupra fetiței mele, ea este cea care contează, iar o relație nu este ceea ce am nevoie acum”, a spus, pentru FANATIK, Bianca Roman, fosta ispită de la ”Insula Iubirii”.

Iar perioada de singurătate avută este una cât se poate de lungă pentru Bianca Roman, fosta ispită preferând să se bucure de libertate și să nu riște să mai fie rănită.

”De mai bine de opt luni sunt singură și mi-e mai bine ca niciodată, sunt liberă, sunt fericită. De fostul iubit m-am despărțit după niște discuții, eram logodiți, dar e clar că nu ar fi mers la modul serios între noi”, ne-a mai destăinuit Bianca Roman.

Bianca Roman s-a despărțit de tatăl copilului imediat după ce a rămas însărcinată

”Eu consider că un copil trebuie să trăiască într-un mediu prielnic, nu să stea să asiste la anumite scene între mamă şi tată. (…) Îmi pare rău pentru el, e un băiat bun, dar nu pot să-l iubesc”, spunea, acum patru ani, Bianca Roman, fosta ispită recunoscând că, la o lună după ce l-a cunoscut pe bărbatul care a devenit tatăl fetiței sale a și rămas însărcinată.

Bianca Roman și-a încercat norocul în politică

Bianca Roman, pe când încă se mai iubea cu logodnicul pe care l-a părăsit, și-a încercat norocul și în lumea politică, frumoasa fostă ispită candidând la alegerile locale de anul trecut pentru un post de consilier local în Brașov. Din păcate pentru ea, înfățișarea nu a fost suficientă pentru a-i aduce voturile necesare pentru a intra în Consiliul Local, iar aventura politică s-a terminat, practic, înainte de a începe.

Dacă în politică nu prea a avut succes, Bianca Roman a reușit în afaceri, fosta ispită având un business în domeniul – ce altceva? – înfrumusețării, ea deținând un salon de cosmetică în zona centrală a Brașovului.