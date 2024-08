O ispită de la Insula Iubirii face dezvăluiri șocante. I-a furat iubitul celei mai bune prietene chiar înainte de filmări

A distrus o prietenie pentru un bărbat! O ispită de la Insula Iubirii a mărturisit că a pus mâna pe iubitul celei mai bune prietene.

Mădălina Maricuț, tânăra de 25 de ani care a participat la Insula Iubirii sezonul 8, a șocat publicul cu o confesiune neașteptată. Cu doar câteva săptămâni înainte de , se pare că Mădălina a fost implicată într-un alt triunghi amoros. Ea a recunoscut că i-a furat iubitul celei mai bune prietene, exersând rolul de “ispită” și înainte de emisiune.

Mădălina Maricuț s-a făcut remarcată în emisiune după ce a reușit să-i atragă atenția lui Dani Boy (Daniel Ungureanu). Ea l-a cucerit pe bărbat și l-a făcut să uite de Mai mult, povestea lor de dragoste a continuat și după filmări.

Dar ispita a dezvăluit că a fost implicată într-un alt scandal amoros cu doar câteva săptămâni înainte de a pleca în Thailanda.

Fără să ezite, ea a recunoscut că s-a “combinat” cu iubitul celei mai bune prietene, potrivit Se pare că ispita avea experiență în destrămarea relațiilor dinainte de participarea la faimosul reality show.

Mădălina de Insula Iubirii i-a furat iubitul celei mai bune prietene. Cum s-a întâmplat

Chiar la primul interviu la Insula Iubirii, blondina a recunoscut că are experieță când vine vorba de ispitirea bărbaților aflați într-o relație. Ea a povestit cum a pus pâna pe iubitul celei mai bune prietene, conform celor de la cancan.ro:

„Reporter: Tu în general desparți cupluri?

Mădălina: În general nu, dar se mai întâmplă.

Reporter: Când s-a întâmplat ultima dată?

Mădălina: Acum trei săptămâni.

Reporter: Și știai?

Mădălina: Da, era prietena mea.

Reporter: Wow…cum s-a întâmplat?

Mădălina: Eu am vorbit cu prietenul lui cinci zile pentru că era handicapat. Mă scuzați! Și era puțin psihopat (…).

Reporter: Cu prietenul prietenei tale ce s-a întâmplat?

Mădălina: Păi lui îi plăcea de mine.

Reporter: Și s-a întâmplat ceva între voi?

Mădălina: S-a întâmplat da. M-am combinat cu iubitul prietenei mele”, a mărturisit Mădălina.

Tânăra de 25 de ani, care a crescut în popularitate anul acesta datorită emisiunii, are o educație solidă în spate. Ea este absolventă a Facultății de căi ferate, drumuri și poduri și lucrează ca inginer constructor în București. În plus, are o latură artistică, fiind membră a unei trupe de dans.