O jucătoare bolnavă de COVID-19 abandonează Australian Open: „Mă simt rău, am simptome”

Pandemia de coronavirus a afectat desfășurarea prestigiosului turneu de tenis Australian Open. Una dintre jucătoarele bolnave de COVID-19, Paula Badosa, a anunțat că nu va mai participa la competiție.

Spanioloaica în vârstă de 23 de ani a dezvăluit că are simptome și că nu se simte deloc bine. Ea a fost mutată din hotelul sportivilor într-o locație special amenajată pentru monitorizarea celor bolnavi.

Măsurile de restricție impuse de australieni pentru sportivii participanți la turneul de Grand Slam de la Antipozi au născut controverse, printre cele mai revoltate jucătoare de tenis fiind românca Sorana Cîrstea.

Paula Badosa, bolnavă de COVID-19, își anunță abandonul la Australian Open

Aflată pe locul 67 în ierarhia WTA, Paula Badosa a fost testată pozitiv cu noul coronavirus și a primit rezultatul după șapte zile de auto-izolare la Melbourne. Nu doar ea a fost afectată de problema COVID-19. Mai mulți sportivi au fost obligați să intre în carantină totală, după ce au zburat spre Australia alături de persoane infectate.

Spanioloaica Badosa este prima dintre sportivii de la Australian Open care anunță că nu va mai participa la competiție și că a fost puternic afectată de boală. Ea nu se mai află în hotelul destinat sportivilor, fiind deja transferată într-o unitate separată, amenajată special pentru monitorizarea bolnavilor.

„Am vești proaste. Așa cum știți, de când am ajuns la Melbourne am fost în izolare în camera de hotel. Astăzi, în cea de-a șaptea zi de carantină, am primit un test pozitiv la COVID-19. Am simptome și mă simt rău. Sper să mă recuperez cât mai repede.

Am fost transferată într-un alt hotel, unde sunt în permanență monitorizată. Sunt momente grele. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și vă asigur că mă voi întoarce mai puternică decât înainte”, a scris Badosa pe Twitter.

Sorana Cîrstea, car de nervi după ce a fost obligată să intre în carantină totală: „Dacă știam, nu mai veneam”

Printre cele mai nemulțumite sportive de condițiile de la Antipozi a fost românca Sorana Cîrstea. Jucătoarea originară din Târgoviște s-a plâns de măsurile extrem de stricte luate de organizatori și a afirmat că nu a fost anunțată în prealabil de ce s-ar putea întâmpla.

„Nu știam că dacă o persoană de la bord vom intra în carantină totală. Dacă mi se zicea asta de la început, nu aș fi venit niciodată în Australia. Aș fi stat acasă. Ne-au spus că zborurile vor fi efectuate la 20% din capacitatea avionului.

Ne-am mai zis și că se va impune carantină totală doar dacă cineva din staff va fi depistat pozitiv. Federația de tenis din Australia ne-a adus aici pentru că face bani pe cârca noastră. Aș pleca bucuroasă, dar nu mi se permite momentan”, a tunat Cîrstea pe Twitter.