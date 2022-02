O jurnalistă BBC din Ucraina a văzut în direct cum locuința ei din Kiev este bombardată: „Nu pot să cred ce văd”. VIDEO

Olga Malchevska, o jurnalistă BBC originară din Ucraina, a aflat în noaptea de joi spre vineri că locuința ei din Kiev a fost bombardată.

Jurnalista a văzut imagini cu blocul în care locuiește familia ei, care a fost bombardat în timpul nopții.

Mama ei a informat-o că este în siguranță, pentru că a apucat să se adăpostească și nu s-a aflat în bloc în momentul atacului.

Olga Malchevska a trăit clipe de coșmar după ce a văzut cum locuința ei din Kiev . Mama ei, care locuiește în blocul respectiv, s-a adăpostit la subsolul casei unei rude, alături de sora Olgăi și de copilul ei.

Jurnalista este recunoscătoare că familia ei nu a pățit nimic în urma atacurilor de noaptea trecută.

“Mama se adăpostise și, din fericire, nu se afla în blocul nostru, care a fost bombardat noaptea. Mulțumesc lui Dumnezeu că familia mea era în regulă… Pur și simplu nu-mi vine să cred ce văd.”, a declarat aceasta la .

The moment my colleague sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in .

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.

Thankfully Olga’s family is safe.

— Karin Giannone (@KarinBBC)