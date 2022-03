O jurnalistă ucraineană ar fi fost răpită de ruși: „Solicităm intervenția comunității internaționale”

Jurnalista ucraineană Victoria Roșchina ar fi fost răpită de ruși pe 12 martie, în Berdiansk, Ucraina. În ciuda tuturor eforturilor, nu s-a reușit eliberarea ei, după cum a transmis postul TV ucrainean, prin intermediul unei postări pe .

Victoria Roșchina a realizat videoclipuri și a scris articole din punctele fierbinți din încă de la începutul invaziei rusești. Pe 11 martie, jurnalista a publicat un text despre cum trăiește în Enerhodar, un oraș situat pe malul Niprului, ocupat temporar.

„Victoria Roșchina, jurnalista noastră, este, probabil, o prizonieră a ocupanților ruși. Ea a făcut videoclipuri și a scris articole din punctele fierbinți din estul și sudul Ucrainei, în toate zilele războiului ruso-ucrainean.”, au transmis reprezentanții postului independent Hromadske, potrivit .

Reprezentanții postului Hromadske susțin că nu o mai pot contacta pe jurnalistă din 12 martie. La momentul respectiv, Victoria s-ar fi aflat în Berdiansk, teritoriu ocupat temporar. Ulterior s-a aflat că a fost reținută de FSB (Serviciul Federal de Securitate).

„Pe 12 martie, nu am mai putut-o contacta pe Victoria. După cum am aflat de la martori, pe care nu îi putem numi din motive de securitate, jurnalista se afla în acel moment în Berdiansk, teritoriu ocupat temporar.

Pe 16 martie, am aflat că Victoria a fost reținută de FSB-ul rus cu o zi înainte (probabil pe 15 martie). În prezent, nu știm nimic despre locul în care se află.”, au mai spus cei de la postul ucrainean.

Publicația a mai transmis că s-a încercat eliberarea Victoriei prin negocieri pe canale private. Din păcate, negocierile au fost „fără rezultat”.

„Solicităm comunității ucrainene și internaționale să se alăture demersului de eliberare a jurnalistei din Victoria Roșchina.”, au adăugat reprezentanții de la Hromadske.

