O lasă Dinamo mai moale cu FC Argeş ca să rateze FCSB play-off-ul?! Reacţia lui Andrei Nicolescu: “Îi înţeleg pe suporteri”

O lasă Dinamo mai moale cu FC Argeş ca să rateze FCSB play-off-ul?! Andrei Nicolescu, reacție tranșantă vizavi de speranțele suporterilor ce nu îi doresc pe rivali în play-off.
Iulian Stoica
23.02.2026 | 00:40
O lasă Dinamo mai moale în meciul cu FC Argeș? Anunțul lui Andrei Nicolescu. Foto: Colaj Fanatik
Cum FCSB este pe punctul de a rata play-off-ul, mai mulți fani ai lui Dinamo București speră ca rivala să nu prindă primele șase locuri. Pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă, unii suporteri au cerut ca elevii lui Zeljko Kopic să o lase mai moale în partida cu FC Argeș, din etapa 29 din SuperLiga.

Andrei Nicolescu vrea să câștige în fața FC Argeș

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a mărturisit că este la curent cu solicitările suporterilor, însă nu se pune problema ca Dinamo să o lase mai moale în partida cu FC Argeș. Obiectivul echipei din Ștefan cel Mare este ca fiecare partidă să aducă cele trei puncte.

„Emoția este prezentă peste tot, la suporterii noștri cu atât mai mult. Îi înțeleg de reacția de aseară, îi înțeleg că acum vor să o lăsăm mai moale cu FC Argeș ca FCSB să nu intre în play-off, dar nu putem face asta sub nicio formă.

Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci. Stăteam și mă uitam din perspectiva asta, cu FC Argeș va fi foarte dificil pentru că va fi meciul lor de confirmare pentru play-off. Dacă vor reuși să câștige cu Farul, vor fi aproape”, a declarata Andrei Nicolescu.

CFR Cluj, sperietoarea din SuperLiga

CFR Cluj a ajuns la 9 victorii consecutive în SuperLiga după succesul obținut cu Petrolul Ploiești. Andrei Nicolescu a mărturisit că ardelenii par „de pe altă planetă” în acest moment și că duelul direct se anunță a fi foarte dificil.

„Cu CFR nu știu ce să mai zic, pare o echipă de pe altă planetă la momentul acesta. Au 9 victorii consecutive, nu știu ce altă echipă a mai reușit așa ceva și ce s-a întâmplat cu ea după 9 victorii consecutive într-o stagiune.

Seria lui Daniel Pancu a început după ce i-am spus să aibă noroc și să reușească, însă după meciul cu noi. Îl rog pe Dănuț să spună ce are de spus, ca să mi se întâmple și mie la fel”, a conchis Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu, declarații după Rapid - Dinamo 2-1

