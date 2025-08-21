O legendă a Craiovei Maxima debordează de optimism înainte de Istanbul Bașakșehir – Universitatea: „Cel mai bun început și cel mai valoros lot din ultimii ani”

Nae Ungureanu a vorbit pentru FANATIK despre . De ce crede că apărarea e punctul slab și ce spune despe cei mai importanți jucători.

Nae Ungureanu salută campania de transferuri reușită de Universitatea Craiova: „Un lot foarte bun”

Nae Ungureanu crede că U Craiova a avut o strategie corectă în această vară: „Meciul o să fie greu, iar echipa deocamdată e în căutări. Are însă un lot foarte bun și Mirel Rădoi are de unde alege. Problema e dacă poate duce cât mai mulți jucători într-o formă foarte bună.

Domne, au venit jucători tineri de valoare și câțiva mai experimentați. Pentru ei e cel mai bun lucru că joacă în cupele europene. Un meci în deplasare, la Istanbul, ne poate duce la o formă mai bună”.

este foarte încântat de doi jucători din ofensiva oltenilor: „Deocamdată au confirmat Nsimba și Assad Al Hamlawi. Palestinianul trebuie să dea goluri în continuare ca să își intre în mână și să ducă și echipa mai departe. Baiaram e un Geolgău al Craiovei Maxima”.

Nae Ungureanu crede că Florin Ștefan ar trebui să joace în locul lui Bancu: „Am umblat după el 3-4 ani să îl aduc la Craiova”

Nae Ungureanu nu îi vede pe cei de la Bașakșehir mari favoriți în această „dublă”: „Eu nu pot să zic că turcii sunt favoriți clar pentru că e o echipă care nu are experiență în cupele europene. Nu au cochetat foarte mult cu meciurile astea. Eu zic că e presiune pe ei că va fi stadionul plin și noi putem profita”.

Știe însă și care e punctul nevralgic al Universității Craiova: „Cel mai deficitar compartiment mi se pare apărarea. Dacă nu îl aveam pe portarul ăsta Popescu aveam probleme mari. Deci eu cred că din ultimele 4 meciuri Rădoi a tras niște concluzii vis a vis de fazele fixe, de centrări, marcajul care trebuie făcut în careu și așa mai departe”.

, însă Nae Ungureanu nu își face griji: „Eu am umblat vreo 3-4 ani după Ștefan când eram scouter la Universitatea Craiova. L-au vrut multe echipe, inclusiv Dinamo. E un jucător de valoare și mă bucur că l-au luat în cele din urmă. El trebuie să demonstreze că merită să joace la Craiova.

Bancu nu cred că ar fi o pierdere foarte mare în deplasare. Eu cred că Ștefan e fundaș mai bun decât el din punct de vedere defensiv. Bancu participă foarte mult la jocul ofensiv și de multe ori am luat goluri pe acolo sau s-a centrat”.

„Nu se simte absența lui Mitriță”

Nae Ungureanu crede că Universitatea are șanse bune de calificare: „Ar fi aur un rezultat de egalitate în primul meci pentru că noi acasă jucăm și vom avea un stadion plin la Craiova. Eu sper că echipa va merge în grupa de Conference League și va termina turul de campionat pe primul loc. În retur va fi altceva pentru că echipa va fi mai legată, jucătorii se vor cunoaște mai bine și vor fi trasee bine puse la punct”.

Antrenorul în vârstă de 68 de ani e sigur că U Craiova poate îndeplini visul tuturor oltenilor în acest sezon: „E cel mai bun început de sezon și cel mai bun lot ca valoare. Nu se simte absența lui Mitriță. Poate dacă rămânea el nu mai exploda Baiaram. Ambele părți au avut de câștigat”.

El are așteptări mari și de la mijlocașul Craiovei care a trecut pe la Galatasaray: „Cicâldău trebuie să își revină pentru că e un jucător care poate să crească foarte mult. E un meci important și pentru el pentru că se întoarce în Turcia și vrea să demonstreze”.

Nae Ungureanu nu a putut fi alături de legendele Craiovei Maxima în deplasarea din Turcia: „Calificarea mai departe ar însemna în primul rând mulți bani și emulație pe stadion. Le-ar da o încredere mare și pentru meciurile din campionat. Îmi pare rău că nu am putut să vin și să fiu alături de colegii mei din Craiova Maxima la Istanbul”.

Mesaj special pentru „lei” și legat de regretatul Costică Ștefănescu

Nae Ungureanu s-a adresat apoi jucătorilor Craiovei: „Le transmit jucătorilor să aibă încredere în ei și să dea totul pe teren, n-au treabă cu fanii turci. Și pentru Mirel Rădoi să fie foarte inspirat în alcătuirea echipei și sper că a tras multe învățăminte. Atenție mare în apărare pentru că nu trebuie să luăm gol”.

Pe 20 august, s-au împlinit 12 ani de la moartea lui Costică Ștefănescu: „Bine că s-a dus că se chinuia. Ne leagă multe amintiri. Am făcut foarte multe concedii la Băile Felix și vara și iarna. El venea cu copiii, eu cu fata. Mergeam la nămol, peste tot, ne cunoaștea toată lumea, seara mai stăteam să bem un șpriț. Dumnezeu să-l ierte!”.