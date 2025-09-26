O legendă a Craiovei și a lui Dinamo nu le dă nicio șansă câinilor: „Jocul lor arată mult mai bine”. Unde mai au nevoie de întăriri

iar oltenii visează la un titlu istoric. Echipa lui Mirel Rădoi arată excelent, iar o fostă legendă a clubului din Bănie a analizat, într-un interviu pentru FANATIK, șansele la primul loc în ierarhie.

ADVERTISEMENT

Oltenii visează la titlu după startul lansat de sezon în Superliga. Ce spune legenda Universității Craiova

Oltenii au pierdut ultimul meci din campionat, însă Universitatea Craiova a rămas pe primul loc în Superliga României, grație rezultatelor excelente obținute în prima parte a sezonului.

a vorbit cu FANATIK despre forma excelentă arătată de Universitatea Craiova în acest sezon. Acesta laudă atitudinea jucătorilor lui Mirel Rădoi, însă rămâne precaut și spune că mai e mult până se va trage linie. Cămătaru a făcut și o radiografie a echipei de la Dinamo, căreia nu îi dă șanse în derby-ul cu oltenii.

ADVERTISEMENT

Rodion Cămătaru, fostul atacant al Universității Craiova și al lui Dinamo a prefațat derby-ul din Bănie

„E un meci special că am jucat la ambele echipe și am amintiri frumoase. Voi fi la meci alături de colegii mei din Craiova Maxima. Totuși Craiova a fost echipa care m-a creat și unde am avut cele mai mari succese. Am câștigat campionate, cupe și am făcut performanță în cupele europene.

E echipa mamă, dar am respect pentru ambele. Nu aș vrea să zic să se termine pe egal. Craiova e pe val acum și are nevoie de puncte pentru a-și menține avansul.

ADVERTISEMENT

Dinamo e și acolo sus, chiar dacă nu a câștigat cu Farul și sunt doar la trei puncte distanță. Părerea mea e că Universitatea Craiova arată mult mai bine decât Dinamo. Jocul a arătat foarte bine și au pierdut doar un meci.

ADVERTISEMENT

Ce mi-a plăcut cel mai mult e că au părut de la început ca o echipă omogenă. Să aduci 10 jucători noi și să faci echipă nu e așa ușor. Au început foarte bine campionatul, deși au plecat mulți jucători. Au arătat că au valoare. Marea majoritate s-au impus rapid. De obicei e nevoie de mult timp, dar ei s-au integrat rapid din fericire.

Rodion Cămătaru laudă strategia Universității Craiova: „Niciodată transferurile nu au fost atât de reușite”

Baiaram ca să ajungă la o echipă bună din afară trebuie să demonstreze în cupele europene că are valoare. Acolo îl vede foarte multă lume. Campionatul nostru e destul de slab. Are nevoie de încredere, de rezultate bune în Conference League.

ADVERTISEMENT

E foarte greu pentru Dinamo să încurce pe Craiova la ea acasă. Am văzut acum ultimul meci cu Farul și au avut o repriza a doua destul de modestă. Plus că l-au pierdut și Gnahore. Farul chiar putea să mai marcheze pe final.

Mirel Rădoi are un mare merit la Craiova pentru că el a ales jucătorii. El i-a dorit și iată că au valoare. Multe transferuri au fost la Craiova de-a lungul anilor, dar parcă niciodată atât de reușite.

Fostul jucător al Craiovei Maxima, dat pe spate și de ultimul transfer: „Nu zici că ar fi venit din Liga 3”

Acum trebuie doar să se mențină. Și iată că au arătat bine și în cupele europene. Îmi plac mulți jucători, începând cu portarul și terminând cu atacantul. Și Monday Etim nu zici că ar fi venit din liga a treia, ci dintr-un campionat superior. Nu arată deloc asta.

Nsimba mi se pare foarte bun, e ca un atlet. Foarte puternic, nu poți să îi iei mingea și e bun și la cap. Un vârf cu forță foarte mare și controlează bine balonul. Chiar e un jucător interesant. Mi se pare peste Assad.

Craiova a mai fost aproape să câștige titlul acum câțiva ani cu CFR Cluj, însă acum e altceva cred eu, mai ales că FCSB și CFR Cluj sunt foarte jos. Nu văd cum ar putea reveni în următoarele etape pentru că e diferență mare de puncte. De 30 de ani așteaptă suporterii un titlu…

De ce câți jucători mai are nevoie Dinamo ca să se bată la titlu și amintiri din derby-urile de pe vremuri

Dinamo mai are nevoie de câțiva jucători să se bată la titlu. De atacanți, câte unul în fiecare compartiment. Au nevoie de un fundaș central, de un mijlocaș ofensiv de creație. Au nevoie de un vârf ca Nsimba. Sunt totuși o echipă omogenă și pot face surprize.

Ca jucător am avut multe derby-uri frumoase Craiova – Dinamo. Țin minte că mi-a stricat cununia un meci cu Dinamo. Dimineață am avut cununia civilă și seara meci. Ne-au bătut parcă în 1983 cu 2-1.

Au fost și multe momente plăcute, am marcat de multe ori. Țin minte când am jucat la Dinamo și am marcat pe „Oblemenco”. Vă dați seama ce a fost la momentul ăla. M-a huiduit tot stadionul, 40.000 de oameni. Dar era ceva normal.

Meciurile din Conference League trebuie să fie pentru Craiova un factor nou de maturizare. Contează și cum începem. Rakow e o echipă bună în Polonia. Urmează meciuri tari cu Rapid Viena, Mainz, Sparta Praga, AEK Atena.

Cămătaru a ales cei mai compleți atacanți din SuperLiga

Fostul mare atacant a dezvăluit care i se par vârfurile cele mai valoare din SuperLiga: „Cei mai buni atacanți sunt ăștia de la Craiova. Nsimba are 5 goluri și Assad Al Hamlawi. E o pierdere dacă nu joacă la meciul cu Dinamo. E un atacant inteligent, alt timp de vârf față de Nsimba.

Toată lumea mizează pe Craiova, nu doar eu. Și e normal, așteptările sunt mari, dar campionatul e lung. Să nu uităm că se înjumătățesc punctele. Bineînțeles că meciurile din cupele europene s-ar putea să le pună ceva probleme, pentru că vor juca din 3 în 3 zile. Să vedem dacă țin pasul, însă au două echipe și pot face schimbări”.