O legendă a folclorului intervine în polemica dintre Elena Merișoreanu și Iuliana Tudor: „Să ne uităm în oglindă”

Elena Merișoreanu s-a plâns, în urmă cu câteva săptămâni, că Iuliana Tudor are artiștii ei favoriți și că nu o mai cheamă nici la TVR, dar nici la evenimentele pe care le organizează prin țară.

O legendă a folclorului românesc pune cruce conflictului dintre Elena Merișoreanu și Iuliana Tudor

Interpreta de muzică tradițională s-a simțit dată la o parte și nu a primit vreo explicație de la vedeta TVR pentru faptul că o ignoră, de ceva timp încoace. Recent, Merișoreanu a spus pentru FANATIK că și dacă ar mai chema-o, dat fiind că a tot ignorat-o, nu s-ar mai duce pe unde ar dori-o Elena Merișoreanu.

ADVERTISEMENT

Contactată apoi de FANATIK, Iuliana Tudor ne spunea că lucrurile s-ar fi rezolvat între timp, ba chiar spunea că urma să aibă o discuție cu Elena Merișoreanu pe marginea nemulțumirilor pe care le-a vârât în spațiul public. În ce fel s-au lămurit lucrurile, nu știm nici până în ziua de azi.

Ștefania Rareș, una din cântărețele legendare ale folclorului românesc, și-a dat cu părerea legat de acest conflict dintre Elena Merișoreanu și Iuliana Tudor. Artista e de părere că prezentatoarea de la TVR procedează foarte bine și, indirect, ne-a spus că Elena Merișoreanu nu ar avea de ce să se supere.

ADVERTISEMENT

e de părere că e timpul ca generațiile să se schimbe, căci și generația ei, când a venit, i-a înlocuit pe veteranii de altădată.

Ștefania Rareș, de acord cu prezentatoarea TVR: „Pe Maria Tănase și Ioana Radu le aduceau o dată la două-trei luni”

„E timpul să se schimbe generația veche. Eu sunt conștientă, pentru că și eu, și Merișoreanu, și Irina Loghin și alții… Nu știu, nu vreau să se supere, că na, generația asta… Eu am fost înaintea lui Merișoreanu un pic chiar. Noi am fost bucuroși să fim lângă aia bătrâni. Nu s-au supărat, ba din contră. Am asistat cu atenție la spectacolele lor. Am învățat de la ei multe, da rniciunul nu ne-a privit că venim noi și le luăm locul. Nu, eu nu sunt supărată.

ADVERTISEMENT

E un lucru normal. Ce să caut eu la 80 de ani lângă unul care e în floarea vieții? Eu sunt supărată pe cei care n-au nici voce, nici carismă, nici nimic. Sigur că Iuliana Tudor își face echipă nouă. Pentru că și noi am venit după Ioana Radu, după Maria Tănase, a venit generația noastră. Sigur că pe timpurile alea, când eu am venit în București, mă duceam de vreo două ori la televiziune pe lună, iar pe Maria Tănase și pe Ioana Radu le aduceau o dată la două-trei luni. Erau mai puțini cântăreți decât acuma”, a declarat Ștefania Rareș, comentând ”meciul” dintre Elena Merișoreanu și Iuliana Tudor, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Hai să ne uităm în oglindă”

În completare, susține că nu e de condamnat deloc și nici Iuliana Tudor pentru alegerile pe care le fac. Totuși, cântăreața de muzică populară spune că tinerii care vin din urmă ar trebui să arate un dram de respect pentru cei de vârsta ei.

ADVERTISEMENT

„Hai să ne uităm în oglindă și să vedem: ”Mie îmi, la 80 de ani, îmi stă bine să mă mai duc lângă o fată tânără?”. Indiferent câte șlagăre am lansat sau nu am lansat. Fiecare șef de trupă își alege trupa cu care vrea să meargă. Dacă Iuliana și cu Elise Stan au hotărât că trebuie să aibă o echipă proaspătă, e normal să fie. Mă uit cu drag la cei care fac festivalurile de la Sibiu, eu mă uit până dimineața.

Eu nu condamn Televiziunea Română. Am făcut un spectacol de veterani, de bătrâni, din seria aia. În același timp, nu trebuie să se uite ce au făcut cei bătrâni pentru cei tineri. Eu am ajutat destule fete să se promoveze. Am cântat cu ele, dueturi, și cu băieți și cu fete, dar de multe ori ajungem să fim înjurați. Generațiile trebuie să se schimbe, să vină lume nouă. Lumea să vadă ceva nou”, ne-a mai spus Ștefania Rareș.