O legendă a fotbalului englez a murit la 81 de ani. Și-a dedicat cariera unei singure echipe

ADVERTISEMENT

Startul de an a venit cu o veste tragică pentru fotbalul englez. Unul dintre jucătorii legendari, care a scris istorie pentru un club de renume, a murit. Fanii i-au adus omagii pe rețelele de socializare.

A murit o legendă a fotbalului englez

Fostul fotbalist al echipei Everton și al naționalei Angliei, Tommy Wright, a încetat din viață, marți, 20 ianuarie, la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de clubul pentru care a activat în întreaga sa carieră.

ADVERTISEMENT

”Tommy Wright, unul dintre cei mai buni fundași laterali care au jucat vreodată pe Goodison Park, a decedat la vârsta de 81 de ani. Odihnește-te în pace, Tommy”, a scris gruparea din Premier League pe rețele de socializare.

Tommy Wright, one of the finest full-backs ever to grace Goodison Park, has sadly passed away at the age of 81. An FA Cup winner in 1966, league champion in 1970 and regular England international, Tommy made 374 appearances for his only club. Rest in peace, Tommy. — Everton (@Everton)

Considerat unul dintre cei mai mari fundași dreapta din istoria lui Everton, Wright a fost numit de George Best, legendarul atacant nord-irlandez al lui Manchester United, cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit.

ADVERTISEMENT

Ce trofee a câștigat Tommy Wright

Născut în Liverpool, Tommy Wright și-a făcut debutul în prima echipă a lui Everton în finalul anului 1964 și a rămas pe Goodison Park până în 1974, când și-a încheiat cariera din cauza unei grave accidentări.

ADVERTISEMENT

El a evoluat pentru ”caramele” în 374 de meciuri și a marcat 4 goluri. A avut o contribuție uriașă la câștigarea Cupei Angliei din 1966, scor 3-2 cu Sheffield Wednesday, și a mai ajuns într-o finală doi ani mai târziu, pierdută în fața lui West Bromwich Albion, scor 0-1.

Marea performanță a venit însă în 1970, când s-a încoronat campion cu Everton. Wright a jucat în toate cele 42 de meciuri ale sezonului și a fost o piesă importantă pentru reușita ”caramelelor”.

ADVERTISEMENT

Duelul cu Pele, vârful carierei

Pe lângă performanțele extraordinare pe care le-a avut cu Everton, Wright a jucat și de 12 ori pentru naționala Angliei între 1968 și 1970, cea mai notabilă fiind o apariție împotriva Braziliei lui Pele la Cupa Mondială din Mexic.

De la acel turneu final rămâne memorabilă o fotografie în care fundașul dreapta al englezilor este întins pe gazon cu dureri din cauza crampelor și este ajutat de marele Pele.

Tommy Wright a jucat pentru prima dată în reprezentativa Angliei la partida câștigată cu 1-0 în fața URSS-ului în finala mică a Campionatului European din 1968. Este singurul jucător englez din istorie care și-a făcut debutul în națională într-o finală.

Tragedii în fotbalul englez

Moartea lui Tommy Wright vine la mai puțin de o lună de la trecere în neființă a unui alt mare fotbalist britanic. Fostul internațional scoțian John Robertson, considerat drept cel mai important jucător din istoria clubului Nottingham Forest, , la vârsta de 72 de ani.

O altă tragedie s-a produs la începutul acestui an, la întâlnirea Leeds – Manchester United din etapa a 20-a din Premier League. chiar înainte de startul jocului.