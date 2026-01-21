O legendă a fotbalului englez a murit la 81 de ani. Și-a dedicat cariera unei singure echipe

Startul de an a venit cu o veste tragică pentru fotbalul englez. Unul dintre jucătorii legendari, care a scris istorie pentru un club de renume, a murit. Fanii i-au adus omagii pe rețelele de socializare.
Fostul fotbalist al echipei Everton și al naționalei Angliei, Tommy Wright, a încetat din viață, marți, 20 ianuarie, la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de clubul pentru care a activat în întreaga sa carieră.
”Tommy Wright, unul dintre cei mai buni fundași laterali care au jucat vreodată pe Goodison Park, a decedat la vârsta de 81 de ani. Odihnește-te în pace, Tommy”, a scris gruparea din Premier League pe rețele de socializare.
Considerat unul dintre cei mai mari fundași dreapta din istoria lui Everton, Wright a fost numit de George Best, legendarul atacant nord-irlandez al lui Manchester United, cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit.
Născut în Liverpool, Tommy Wright și-a făcut debutul în prima echipă a lui Everton în finalul anului 1964 și a rămas pe Goodison Park până în 1974, când și-a încheiat cariera din cauza unei grave accidentări.
El a evoluat pentru ”caramele” în 374 de meciuri și a marcat 4 goluri. A avut o contribuție uriașă la câștigarea Cupei Angliei din 1966, scor 3-2 cu Sheffield Wednesday, și a mai ajuns într-o finală doi ani mai târziu, pierdută în fața lui West Bromwich Albion, scor 0-1.
Marea performanță a venit însă în 1970, când s-a încoronat campion cu Everton. Wright a jucat în toate cele 42 de meciuri ale sezonului și a fost o piesă importantă pentru reușita ”caramelelor”.
Pe lângă performanțele extraordinare pe care le-a avut cu Everton, Wright a jucat și de 12 ori pentru naționala Angliei între 1968 și 1970, cea mai notabilă fiind o apariție împotriva Braziliei lui Pele la Cupa Mondială din Mexic.
De la acel turneu final rămâne memorabilă o fotografie în care fundașul dreapta al englezilor este întins pe gazon cu dureri din cauza crampelor și este ajutat de marele Pele.
Tommy Wright a jucat pentru prima dată în reprezentativa Angliei la partida câștigată cu 1-0 în fața URSS-ului în finala mică a Campionatului European din 1968. Este singurul jucător englez din istorie care și-a făcut debutul în națională într-o finală.
Moartea lui Tommy Wright vine la mai puțin de o lună de la trecere în neființă a unui alt mare fotbalist britanic. Fostul internațional scoțian John Robertson, considerat drept cel mai important jucător din istoria clubului Nottingham Forest, a decedat chiar în ziua de Crăciun, la vârsta de 72 de ani.
O altă tragedie s-a produs la începutul acestui an, la întâlnirea Leeds – Manchester United din etapa a 20-a din Premier League. Un suporter al echipei gazdă a încetat din viață chiar înainte de startul jocului.