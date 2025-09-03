Sport

O legendă a fotbalului italian îl trage de urechi pe Cristi Chivu: „Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi cu Udinese, nu pot să te aplaud”

Cristi Chivu a fost pus sub lupă de unul dintre cei mai mari antrenori italieni din istorie. Românul e criticat dur după Inter - Udinese 1-2
Cristian Măciucă
03.09.2025 | 14:07
O legendă a fotbalului italian îl trage de urechi pe Cristi Chivu: „Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi cu Udinese, nu pot să te aplaud”. FOTO: hepta.ro

Arrigo Sacchi (79 de ani) l-a pus la zid pe Cristi Chivu (44 de ani) după Inter – Udinese 1-2. Uriașul antrenor italian știe ce îi lipsește românului pentru a se impune pe „Giuseppe Meazza”.

Cristi Chivu, pus la zid de o legendă a Italiei după ce Inter a pierdut cu Udinese

Fostul mare antrenor, Arrigo Sacchi, a vorbit despre startul de sezon al lui Inter cu Cristi Chivu pe bancă. Sacchi e de părere că românul are de muncă pentru a-i convinge pe jucători să îi urmeze filozofia.

„Este inevitabil. Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi acasă cu Udinese, nu pot exista aplauze. Inter este la jumătatea drumului: nu mai e echipa lui Simone Inzaghi și încă nu e echipa lui Cristian Chivu. E nevoie de răbdare.

Îi sugerez lui Chivu un singur lucru: să facă tot posibilul pentru a intra în mintea jucătorilor și să-i convingă să urmeze drumul pe care el l-a trasat.

Contra lui Udinese am văzut o echipă lipsită de armonie și echilibru. Or, armonia și echilibrul stau la baza oricărei mari echipe”, a declarat Arrigo Sacchi, conform Gazzetta dello Sport.

Sacchi nu o vede favorită la titlu pe Inter!

Inter, care a terminat pe locul 2 sezonul trecut, în spatele lui Napoli, nu le dă șanse „nerazzurrilor” șanse nici anul acesta la titlu. Arrigo Sacchi o vede cu prima șansă tot pe echipa lui Antonio Conte, despre care a spus că a făcut cele mai bune achiziții.

„Nu sunt prezicător. Dar mă risc și spun Napoli. Nu cred că mă înșel prea mult. A transferat jucători potriviți pentru jocul pe care antrenorul vrea să-l aplice. Așa se face. Singura necunoscută e dubla competiție.

Lotul e amplu și poate face față atât campionatului, cât și Ligii Campionilor, dar partidele internaționale sunt ca niște lipitori: îți iau energia, atât din picioare, cât și din minte”, a adăugat Sacchi.

  • 2 trofee UEFA Champions League a câștigat antrenorul Arrigo Sacchi, ambele cu AC Milan
  • 2 este locul pe care a terminat Italia la World Cup 1994, cu Arrigo Sacchi selecționer
