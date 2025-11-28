O legendă a fotbalului italian nu-l iartă pe Cristi Chivu: ”Cel mai dezamăgitor sezon”

ADVERTISEMENT

Nu puțini au fost cei care l-au găsit vinovat pe Cristi Chivu pentru eșecul din partida Atletico – Inter 2-1. Un jucător de legendă al Italiei s-a alăturat corului și a criticat caracterul și atitudinea românului.

Cristi Chivu, făcut praf de o legendă a Italiei după Atletico – Inter 2-1

După ce , fostul mare jucător italian Paolo Di Canio, analist pentru postul Sky Sport, a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Cristi Chivu și crede că sezonul Interului ar putea arăta foarte rău.

”Înfrângerile trebuie diferențiate. Cea împotriva lui Atletico s-a datorat lipsei de determinare, dar a venit după patru victorii. Cu toate acestea, cele patru înfrângeri în campionat sunt prea multe, iar dacă tendința continuă așa, ar fi cel mai dezamăgitor sezon de până acum.

Ceea ce spune Chivu este corect, dar există unele îndoieli cu privire la caracterul său. Dacă nu se va îmbunătăți jocul individual, mă tem că va veni momentul în care va trebui să-i confrunte pe jucători și să vorbească cu fiecare dintre ei despre responsabilitățile lor”, a declarat Di Canio.

Care este marea problemă a Interului lui Cristi Chivu

Fostul atacant italian consideră că Inter face aceleași greșeli pe faza defensivă, iar Chivu nu a reușit până la acest moment să corecteze erorile jucătorilor săi. El consideră că acest lucru arată că sunt mari probleme la echipă.

”Abordarea lui este corectă, își apără jucătorii, dar va veni și momentul în care ‘noi’ va deveni un ‘tu’ și apoi le va spune: ‘Ce naiba faceți? Uitați-vă în jur’. Chivu a făcut o analiză bună, apoi trebuie să ia în calcul toate situațiile.

Nu ai voie să primești acel gol. Altfel, tot vorbim despre o prestație bună, dar cu aceeași problemă ca de obicei. Chivu nu a menționat asta, a spus că cei mai buni trei jucători la jocul aerian erau în careu. Cei buni la jocul aerian marchează zona, pentru că e periculos, dar cine îl ia pe cel care vine? Dacă nu poți sări cu el, măcar încurcă-l”, a mai spus Paolo Di Canio.

Cristi Chivu, marcat de eșecul de la Madrid

Tehnicianul român a părut și a mărturisit că a fumat trei țigări una după alta la finalul partidei pierdute pe final cu Atletico Madrid.

”Am fumat trei țigări una după alta… I-am spus echipei ce trebuia spus. Există mult regret pentru premisele acestui meci, nu meritam să pierdem, dar în ultima vreme nu adunăm aproape nimic. Am văzut multă mâhnire în ochii băieților, dar fotbalul e ăsta: trebuie să reacționăm și să facem tot posibilul să ne revenim.

Sunt momente când roata se întoarce, în viață ca și în fotbal; și ție îți va reveni norocul să câștigi meciul. Puteam gestiona mai bine tranzițiile și ultimul pas în ultimele zece minute, să știm când trebuie să păstrăm mai mult mingea la ieșire.

Vom analiza toate acestea la video, apoi au înscris din corner, cu cei mai înalți jucători în careu. Din păcate, se mai întâmplă, aveam cei mai buni săritori, dar acel corner trebuia evitat. Am avut ocazia să plecăm pe contraatac, dar am pierdut mingea și s-a născut cornerul. Foarte multă dezamăgire”, a afirmat Chivu.