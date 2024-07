, selecționerul nemților, Julian Nagelsmann, a ieșit în lacrimi de pe teren. Pentru cel mai tânăr antrenor de la acest turneu final, 36 de ani, a fost o zi neagră, însă o legendă a Germaniei îl cere deja pe Jurgen Klopp la națională.

O legendă a Germaniei îl cere pe Jurgen Klopp la națională după eșecul din sferturile EURO 2024

la naționala țării gazdă EURO 2024. Cu toate acestea, o legendă a Germaniei nu mai are răbdare și îl cere pe Jurgen Klopp la națională.

Michael Ballack este fostul mare jucător al nemților care vrea o schimbare la naționala Germaniei. Fostul mijlocaș de la Chelsea sau Bayern Munchen este de părere că fostul manager al celor de la Liverpool este canditatul ideal pentru a readuce în glorie “Die Mannschaft-ul”.

Ballack a mizat și pe faptul că Jurgen Klopp este un antrenor mai experimentat decât Julian Nagelsmann. Pe lângă acest lucru, fostul antrenor de la Borussia Dortmund este în acest moment liber de contract. Și, totodată, are calitățile perfecte pentru a crea un grup unit în cadrul unei echipe naționale.

Un al factor important este acela că după perioada din Bundesliga și cea din Premier League, Jurgen Klopp a intrat la inimile tuturor. Astfel că și fanii germani îl vor pe Klopp la naționala țării lor.

“Într-o carieră normală, el va deveni manager al naționalei Germaniei. Toată lumea caută asta. Dar acum se află într-o poziție în care își poate lua propriile decizii. Își poate construi propria carieră, poate antrena fiecare club din lume. Însă, este și un tip care iubește consecvența și are valori.

Cred că nouă (n.r. germanilor) ne-ar plăcea ca el să aleagă asta într-o zi. Klopp are această calitate și are acest caracter pentru a simboliza de fapt toți germanii și atitudinile germane. Avem nevoie de un lider ca el. Ori de câte ori oamenii sunt pregătiți, cred că fanilor le-ar plăcea”, a declarat Michael Ballack, potrivit .

Selecționerul Germaniei, furios după înfrângerea cu Spania din sferturile EURO 2024

Germania a fost eliminată de Spania în sferturile EURO 2024, scor 2-1. Olmo și Merino au adus victoria ibericilor. Pentru nemți a marcat Wirtz la finalul celor 90 minute, gol care a dus meciul în prelungiri.

În cadrul partidei, naționala Germaniei a acuzat și un henț în careu la Cucurella. Așadar, la conferința de presă de după meci, selecționerul pentru că echipa sa nu a primit lovitura de la 11 metri.

“Nu înțeleg de ce nu se s-a luat în calcul ce s-a întâmplat cu mingea. Dacă Musiala ar fi trimis mingea în mâna lui Cucurella la mijlocul terenului, aș fi închis ochii și nu aș fi spus nimic. Dar mingea respectivă a fost în careu și mergea spre gol.

Avem atât de multă inteligență artificială și nu profităm de ea. Mingea aceea mergea spre poartă și cred că ar fi intrat, deci nu înțeleg decizia arbitrului”, a declarat Nagelsmann, conform publicației spaniole .